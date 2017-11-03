توقعات بتغطية طرح «إعمار للتطوير» عدة مرات

توقع محللون وخبراء تغطية الاكتتاب الأولي لشركة «إعمار للتطوير»، الذي انطلق أمس، عدة مرات في ظل تزايد إقبال المستثمرين والمؤسسات عليه كأول طرح تشهده الأسواق منذ نحو 3 سنوات. وفي بيان مقتضب قالت «إعمار» نقلاً عن ما نشر فى بلومبيرج: تم تلقي طلبات اكتتاب تغطي كامل قيمة الطرح في اليوم الأول من بداية الاكتتاب.

وحددت «إعمار» أمس نطاق سعر استرشادياً لطرحها العام بين 5.7 و6.9 دراهم إذ من المتوقع أن تبلغ قيمته نحو 5.52 مليارات درهم (1.5 مليار دولار) بحد أقصى. وتستهدف «إعمار للتطوير» توزيع أرباح إجمالية بما لا يقل عن 1.7 مليار دولار على أن يتم دفعها حتى 2020 وتعتزم الشركة إعلان التوزيعات على دفعات متساوية نسبياً لكل سنة من السنوات الثلاث.

كما تعتزم صرف جزء من توزيعات الأرباح المعلنة لعام 2018، خلال الربع الثالث من العام ذاته كتوزيعات أرباح مرحلية، وقال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية»: يحظى قرارنا الاستراتيجي بطرح أسهم «إعمار للتطوير» للاكتتاب العام، بأهمية خاصة بالنسبة للمستثمرين من فئتي الأفراد والمؤسسات، باعتباره يتيح لهم فرصة مهمة للاستثمار في رسم ملامح مستقبل دبي العمراني المزدهر.