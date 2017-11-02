ياس مول يفوز بجائزة ذهبية من مجلس مراكز التسوق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

فاز ياس مول، أكبر مركز تسوق في أبوظبي تمتلكه وتديره شركة الدار العقارية ش.م.ع، بالجائزة الذهبية في حفل توزيع جوائز مجلس مراكز التسوق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المرموقة، وذلك عن حملة "حسومات ياس مول الضخمة على مدار 24 ساعة"، والتي زار خلالها المول أكثر من 250000 متسوق للاستمتاع بالعروض المميزة والفعاليات خلال عيد الفطر.

ياس مول هو وجهة التسوق والترفيه الرئيسية لشركة الدار العقارية، الرائدة في مجال تطوير واستثمار وإدارة العقارات في أبوظبي. وينضم ياس مول إلى العديد من مراكز التسوق في أبوظبي التي فازت أيضاً في حفل توزيع الجوائز، مما يسلط الضوء على الجودة العالية للمشاريع التنموية في مجال قطاع التجزئة التي تستمر في الإزدهار في العاصمة.

و قال سعود خوري، المدير العام لياس مول: "نحن فخورون جداً بأن حملة "حسومات ياس مول الضخمة على مدار 24 ساعة" والتي قمنا بها بالتعاون مع عالم فيراري أبوظبي، قد تم الاعتراف بها من قبل خبراء قطاع التجزئة في المنطقة. ونود أن نتقدم بالشكر إلى جميع المتاجر الموجودة في ياس مول على دعمهم المتواصل لنا."