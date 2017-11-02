"إعمار للتطوير" تعلن النطاق السعري لطرح أسهمها للإكتتاب

أعلنت شركة " إعمار للتطوير " اليوم عن النطاق السعري لطرح أسهمها للاكتتاب العام والتحول إلى شركة مساهمة عامة

وقالت الشركة في بيان تلقت " البيان " نسخة منه : " عطفاً على إعلانها في 22 أكتوبر 2017 عن نيتها طرح أسهمها للاكتتاب العام والتحول إلى شركة مدرجة، تعلن شركة "إعمار للتطوير" (شركة مساهمة عامة قيد التأسيس) ("إعمار للتطوير" أو "الشركة")، اليوم عن النطاق السعري للطرح الأولي العام ("الطرح الأولي العام" أو "الطرح")".

وبحسب البيان فقد :

- تم تحديد النطاق السعري بين 5.70 و6.90 درهم إماراتي للسهم الواحد.

- تقدر القيمة السوقية لشركة "إعمار للتطوير" بعد الموافقة على الإدراج، طبقاً لمتوسط النطاق السعري، بحوالي 25.2 مليار درهم (حوالي 6.8 مليار دولار).

- يبلغ عدد الأسهم التي يشملها الطرح 800,000,000 سهم (800 مليون سهم) تمثل نسبة 20% من رأسمال الشركة.

- سيتم عرض الطرح على الأفراد وغيرهم من المستثمرين ("شريحة الأفراد") (من المتوقع أن تشكل 10% من إجمالي حجم الطرح، وذلك رهنٌ بحجم الطلب)، بالإضافة إلى المؤسسات الاستثمارية المؤهلة ("شريحة المؤسسات الاستثمارية المؤهلة") (من المتوقع أن تشكل 90% من إجمالي حجم الطرح، وذلك رهنٌ بحجم الطلب).

- من المتوقع أن تمتد فترة الاكتتاب ضمن "شريحة الأفراد" خلال الفترة من 2 إلى 13 نوفمبر 2017، بينما من المتوقع أن تبدأ فترة الاكتتاب ضمن "شريحة المؤسسات الاستثمارية المؤهلة" خلال الفترة من 2 إلى 15 نوفمبر 2017.

- من المتوقع أن يتم الإعلان عن التسعير النهائي للطرح في 16 نوفمبر 2017

- من المتوقع أن تتم الموافقة على طلب الإدراج، وأن تبدأ معاملات التداول غير المشروطة على أسهم الشركة في "سوق دبي المالي" بتاريخ 22 نوفمبر 2017 تحت الرمز "EMAARDEV"

وبحسب " البيان " سيتم تحديد السعر النهائي للطرح بناء على عملية بناء سجل الاكتتاب، وسيكون سعر الأسهم المخصصة لشريحة الأفراد مماثلاً لسعر الأسهم المخصصة لشريحة المؤسسات الاستثمارية المؤهلة.

ونسب " البيان " إلى محمد علي راشد العبّار، رئيس مجلس إدارة "إعمار العقارية" قوله : "يحظى قرارنا الاستراتيجي بطرح أسهم ’إعمار للتطوير‘ للاكتتاب العام، بأهمية خاصة بالنسبة للمستثمرين من فئتي الأفراد والمؤسسات، باعتباره يتيح لهم فرصة مهمة للاستثمار فى رسم ملامح مستقبل دبي العمراني المزدهر، حيث نواصل بناء مشاريع سكنية فاخرة بنظام التملك الحر ضمن مجتمعات متكاملة تلبي مختلف متطلبات أنماط الحياة العصرية الراقية، ومن بينها مشاريع ضخمة مثل ’خور دبي‘ و’إعمار الجنوب‘ اللذين سيشكلان إضافة استثنائية إلى أفق مدينة دبي. وتعمل ’إعمار للتطوير‘ وفق استراتيجية واضحة للنمو، وترتكز على نموذج أعمال راسخ أثبت نجاحه على مر السنين، ومشاريع ذات مواقع متميزة، وفريق إداري على درجة عالية من الكفاءة والخبرة، ومركز مالي قوي، تدعمه الجهود المستمرة التي تبذلها الإمارة للتحول من وجهة إقليمية إلى وجهة عالمية".

الاكتتاب في شريحة الأفراد

يحتاج المستثمرون الراغبون في المشاركة في الطرح الأولي العام تحت شريحة الأفراد، إلى امتلاك "رقم مستثمر في سوق دبي المالي" ساري المفعول ومقيّد في السوق، وحساب مصرفي في دولة الإمارات.

طريقتان يمكن من خلالهما لمستثمري شريحة الأفراد، الاكتتاب على أسهم الطرح الأولي العام.

• الطريقة الإلكترونية- (i) سوق دبي المالي: من خلال منصة الاكتتاب الإلكتروني، بشرط وجود بطاقة مستثمر إلكترونية (آيفستر). (ii) "بنك الإمارات دبي الوطني": الخدمات المصرفية الإلكترونية؛ أجهزة الصراف الآلي؛ تحويل الأموال؛ الرمز المعرّف للبنوك (SWIFT)

• عن طريق البنك مباشرة- يمكن للمستثمرين الأفراد الاكتتاب على الأسهم بالحضور شخصياً إلى أحد فروع البنوك المُستلِمة الرئيسية وهي: "الإمارات دبي الوطني"، و"بنك أبوظبي الأول"، والبنوك المُستلِمة المشاركة الأخرى ["بنك دبي الإسلامي" و"نور بنك" و"مصرف عجمان"، و"بنك الاتحاد الوطني" و"مصرف أبوظبي الإسلامي" و"مصرف الإمارات الإسلامي" (يشار إليها مجتمعة "البنوك المُستَلِمة").

للاكتتاب على أسهم الطرح الأولي العام عن طريق "سوق دبي المالي"، يجب على المستثمر أن يمتلك بطاقة "آيفستر" برصيد كافٍ، والتي ستُتيح أيضاً استلام دفعات الأرباح إلكترونياً. أما بالنسبة للذين لا يمتلكون بطاقات "آيفستر"، فبإمكانهم التقدم بطلب الاكتتاب على الأسهم بشكل مباشر في البنوك المُستلِمة.

للمزيد من المعلومات حول كيفية مشاركة المستثمرين الأفراد في الطرح الأولي العام لـ "إعمار للتطوير"، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني المصغّر الخاص بالطرح www.emaardevelopment.com أو الاتصال على الرقم EDIPO 800 (971+)، أو زيارة الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي www.dfm.ae، أو الاتصال بخدمة العملاء في سوق دبي المالي على الرقم 5555 305 4 971+

المنسقون العالميون للطرح هم: "بنك أوف أمريكا ميريل لينش"، "المجموعة المالية هيرميس– الامارات"، "الإمارات دبي الوطني كابيتال"، "بنك أبوظبي الأول" و"غولدمان ساكس إنترناشيونال". والبنوك المُستلِمة الرئيسية هي: "الإمارات دبي الوطني" و"بنك أبوظبي الأول"، بينما سيعمل "بنك روتشيلد" كمستشار مالي للطرح.