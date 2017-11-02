6 حالات تُعرّض الخاضعين لـ«القيمة المضافة» للغرامة

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن هناك 6 حالات ستعرض الخاضعين لضريبة القيمة المضافة لغرامات إدارية، وستقوم الهيئة بإصدار تقييم هذه الغرامات للشخص وتبليغه بها خلال 5 أيام عمل من تاريخ الإصدار.

وأوضح تقرير للهيئة الاتحادية للضرائب حصل «البيان الاقتصادي» عليه أنه وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة، التي ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يناير المقبل بنسبة 5% فإنه على الهيئة إصدار تقييم الغرامات الإدارية في حال عدم قيام الخاضع للضريبة بعرض الأسعار شاملة للضريبة.

وفقاً لأحكام القانون أو عدم التقيد بالشروط والإجراءات الواجبة حول حفظ السلع في منطقة محددة أو نقلها إلى منطقة محددة أخرى. وأوضحت الهيئة أنه سيتم إصدار غرامات إدارية في حالة عدم قيام الخاضع للضريبة بإبلاغ الهيئة عن تطبيقه للضريبة على أساس الهامش.

حيث يحق للمسجل لدى الهيئة في أي فترة ضريبية محددة احتساب وفرض الضريبة على أساس هامش الربح المحقق على التوريدات الخاضعة للضريبة التي تحددها اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون في شأن ضريبة القيمة المضافة.