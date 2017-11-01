أبوظبي تستقبل 3,5 مليون نزيل فندقي في 9 أشهر بنمو 7%

سجلّت أبوظبي نمواً بنسبة 5% في عدد نزلاء منشآتها الفندقية خلال شهر سبتمبر 2017 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي حيث استقبلت 415,985 نزيلاً من خلال 163 فندقاً ومنتجعاً وشقة فندقية في المناطق الثلاث بالإمارة.

و ارتفع عدد النزلاء بنسبة 14% في منطقة الظفرة، وبنسبة 8% في منطقة العين، وبنسبة 4% في مدينة أبوظبي، وبلغ المتوسط العام لمستويات الإشغال الفندقي 69%، في حين ازداد عدد الليالي الفندقية بنحو 15%، و6%، و5% في كل منطقة على الترتيب وذلك بحسب إحصاءات دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي.

وتأتي نتائج سبتمبر امتداداً للأداء الإيجابي المستقر للوجهة السياحية منذ مطلع العام الجاري، والذي حققت من خلاله نمواً بنسبة 7% في عدد نزلاء منشآتها الفندقية في الأشهر التسعة الأولى ليتجاوز 3,5 مليون نزيل مقارنة بالفترة نفسها من العام 2016، كما أنها تدعم خطواتها نحو تخطي إجمالي عدد النزلاء في العام الماضي وقدره 4,4 مليون نزيل.

وارتفع عدد النزلاء الصينيين بنسبة 133% إلى 28,000 نزيل مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. ويرجع هذا النمو المطرد في حركة السياحة الصينية إلى المبادرات الترويجية والتسويقية التي تنفذها الدائرة في أهم المدن الصينية إلى جانب قرار منح الزوار الصينيين تأشيرات الدخول عند الوصول اعتباراً من مطلع العام الجاري.

وحافظت الهند على موقعها في صدارة أكبر الأسواق السياحية الخارجية من ناحية عدد النزلاء من مواطنيها بالمنشآت الفندقية في الإمارة والذي بلغ 33,000 نزيل في شهر سبتمبر كما جاءت المملكة المتحدة في المركز الثالث بعد الصين مسجلة نموا قدره 5%.

وقال سيف سعيد غباش، مدير عام دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي لقد أطلقنا مبادرات ترويجية وتسويقية موسعة على الصعيد العالمي لترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة سياحية متميزة تدعو الزوار لاستكشافها والاستمتاع بجولاتها وعطلاتها الاستثنائية مع التركيز على تاريخها وثقافتها وتراثها. وتسلّط استراتيجيتنا الضوء على مقومات الجذب الطبيعية والمرافق والمنشآت السياحية في جميع المناطق الثلاث في الإمارة، والتي توفر تجارب ترفيهية فريدة لجميع أفراد الأسرة إلى جانب مجموعة متنوعة من خيارات الإقامة الفاخرة بأسعار مناسبة".

وأضاف: نسجل نمواً كبيراً في السوق الصيني، ونسعى إلى تحقيق هدف واضح على المدى الطويل يتمثل في استقطاب 600,000 نزيل صيني سنوياً بحلول العام 2021. وبادرنا إلى تبني خطط طموحة لتحقيق ذلك، حيث نظمنا مؤخراً "أسبوع أبوظبي في الصين" للمرة الأولى لتشجيع المزيد من الشركات ومنظمي الجولات وبرامج العطلات والجهات العاملة والمعنية بهذا السوق على التعاون معنا في الترويج لوجهتنا السياحية وتقديمها لعملائهم. وننظم أيضاً "أسبوع أبوظبي في الهند" الذي يتضمن العديد من الأنشطة والفعاليات الترويجية في مومباي ودلهي خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، ويسهم في دفع عجلة السياحة إلى الإمارة. وتحتفي هذه الأسابيع، التي ننظمها بالتعاون مع مكاتبنا الخارجية، بأفضل ما تقدمه أبوظبي من منتجات ومعالم وتجارب ثقافية وسياحية، وستصبح عنصراً أساسياً ضمن البرنامج السنوي لأنشطتنا الترويجية العالمية، مع إضافة المزيد من المدن في كلا البلديّن كما شهد شهر سبتمبر أيضاً ارتفاع عدد النزلاء من الولايات المتحدة بنسبة 30%، ومن ألمانيا بنسبة 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتتوقع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي زخماً متزايداً في حركة السياحة العالمية إلى الإمارة في الفترة المتبقية من العام الجاري بالتزامن مع الافتتاح المرتقب لـمتحف اللوفر أبوظبي في جزيرة السعديات يوم 11 نوفمبر. وتُعتبر هذه الفترة من مواسم الذروة السياحية التقليدية، وتحتضن الإمارة خلالها باقة حافلة من الفعاليات منها "سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي" و"فن أبوظبي" و"مهرجان أبوظبي للمأكولات" و"مهرجان الظفرة" و"موسيقى أبوظبي الكلاسيكية" ومهرجان دار الزين في منطقة العين وقرية العد التنازلي للعام الميلادي الجديد.

يشار إلى أن موسم السفن السياحية الجديد 2017-2018 قد بدأ في نهاية شهر أكتوبر، وسيساعد على زيادة عدد نزلاء المنشآت الفندقية خلال الأشهر المقبلة. وتُشير التقديرات إلى ارتفاع عدد زوار الإمارة على متن السفن السياحية بنسبة 5% خلال هذا الموسم ليصل إلى 346,000 زائر.