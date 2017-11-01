منازل مستوحاة من رسوم الأطفال

قررت شركة فيليب سارايفا أركيتكتوس، تبني رسومات أطفال المدارس ومحاكاتها على صعيد التصاميم الهندسية للمنازل. وتجزم الشركة بأنها لم تكن تتوقع حجم الإلهام الذي حصلت عليه من مخيلة الأطفال الذين دعتهم لرسم المنزل الذي يودون العيش فيه.

يحاكي تصميم المنزل رسم الطفل لبيت مكون من خمسة أسطر تمثل الجدران والسقف، في حين تمثل الأشكال المستطيلة الأبواب والنوافذ. وتماشياً مع هذه البساطة، فإن النهج الرئيسي للبناء يستند إلى عناصر سابقة التجهيز مثل ألواح الخرسانة السوداء.

الألواح الخرسانية السوداء لا تساعد فقط على مزج المشروع في المناطق المحيطة به، ولكنها أيضاً تقلل من تكاليف الصيانة.

ويقول ساريفا مؤسس الشركة لقد ترجمنا رسومات الأطفال وفوجئنا بأنها تعكس البساطة وعدم التكلف وهي صفات يتمتع بها الأطفال في بدايات حياتهم البريئة.

ويؤكد ساريفا بأن الأطفال ورغم جهلهم التام بما يعرف بالمنزل الصديق للبيئة إلا أننا عندما عكسنا رسوماتهم في تصاميمنا الهندسية وجدنا أنها تعكس الصورة النموذجية للمنزل وتسمح أيضاً بتطبيقات خفض تكاليف الصيانة واستهلاك الطاقة.

جرى تشييد أول منزل مستلهم من رسومات الأطفال في منطقة زراعية اسمها أوريم، في البرتغال، بارتفاعات مختلفة ما بين بدايته ونهايته ويتميز بفضاء داخلي كبير يتيح التأمل في المناظر الطبيعية المحيطة بالمنزل.