بدء تحصيل الدفعة الأولى لـ«الانتقائية» اليوم

تبدأ الهيئة الاتحادية للضرائب اعتباراً من اليوم في إجراءات تحصيل الدفعة الأولى للضريبة الانتقائية عن شهر أكتوبر الماضي من الشركات الخاضعة للضريبة المسجلة لدى الهيئة، والتي تشمل المشروبات الغازية بضريبة نسبتها 50% ومنتجات التبغ ومشروبات الطاقة بنسبة 100%.

وأوضحت الهيئة أن الشركات المسجلة والحاصلة على رقم ضريبي ستقوم بتسديد الضريبة المستحقة عليها استناداً للسجلات المتعلقة بالسلع الانتقائية التي تم إنتاجها أو استيرادها أو تخزينها أو طرحها للاستهلاك، وفقاً للإقرارات الضريبية الشهرية التي تقوم الشركات المعنية بتقديمها للهيئة اعتبارا من اليوم وعلى مدى 15 يوماً، بحد أقصى منتصف شهر نوفمبر الجاري، مشيرة إلى أنه سيتم تقديم الإقرارات الضريبية شهرياً وفقاً للقانون، حيث تقوم الشركات بتسديد الالتزامات الضريبية المستحقة عليها بالتزامن مع تقديم الإقرارات الضريبية.

وأكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أنه سيتم فرض غرامات وعقوبات على حالات عدم الامتثال لضمان الامتثال للقوانين الضريبية ومنها عدم قيام الشخص بالتسجيل الضريبي عندما يصبح ملزماً بذلك، وعدم قيام الخاضع للضريبة بتقديم الإقرار الضريبي أو سداد الدفعات ضمن المدة المحددة وعدم قيام الشخص بالاحتفاظ بالسجلات المطلوبة في التشريعات الضريبية الصادرة وجرائم التهرب الضريبي، حيث يقوم الشخص متعمداً بأفعال تخالف أحكام التشريعات الضريبية الصادرة.

وأكدت الهيئة أنها أكملت كافة استعداداتها لتحصيل «الضريبة الانتقائية» بشكل دقيق من خلال تشغيل أحدث الأنظمة الإلكترونية المتوافقة مع أفضل الممارسات العالمية لتسجيل الشركات العاملة في مجال إنتاج أو تجارة أو استيراد أو تخزين المشروبات الغازية ومنتجات التبغ ومشروبات الطاقة، واستخراج إقرارات ضريبية للاستيراد بعد تسديد الضرائب المستحقة على هذه المنتجات بالنسبة لغير المسجلين لدى الهيئة، مشددة على أنه سيحظر على الأعمال الخاضعة للضريبة غير المسجلة القيام بأنشطتها.