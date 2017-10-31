31.46 مليار درهم إنفاق الحكومة الاتحادية في 9 شهور

أظهر تقرير أصدرته وزارة المالية اليوم أن إجمالي نفقات الحكومة الاتحادية بلغ نحو 31.46 مليار درهم خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي بواقع 7.93 مليارات درهم بالربع الأول و12.69 مليار درهم في الربع الثاني و10.84 مليارات درهم في الربع الثالث من العام الحالي.

ووفقا لتقرير الأداء المالي لتنفيذ الميزانية العامة للاتحاد الذي أصدرته وزارة المالية تضمنت النفقات الحكومية خلال الشهور التسعة الأولى من 2017 بواقع 10.39 مليارات درهم للخدمات العامة بنسبة 33.01 % من إجمالي النفقات الاتحادية وتوزعت نفقات الخدمات العامة بواقع 3.21 مليارات درهم بالربع الأول و3.74 مليارات درهم في الربع الثاني و3.46 مليارات درهم في الربع الثالث.

كما تضمنت النفقات الحكومية خلال الشهور التسعة الأولى من 2017 نحو 6.72 مليارات درهم للنظام العام وشؤون السلامة العامة بنسبة 21 % من الإجمالي بواقع 1.78 مليار درهم بالربع الأول و2.42 مليار درهم في الربع الثاني و2.51 مليار درهم في الربع الثالث وتضمنت و3.53 مليارات درهم للتعليم نسبة 11% من الإجمالي بواقع 920.9 مليون درهم بالربع الأول و1.39 مليار درهم في الربع الثاني و1.22 مليار درهم في الربع الثالث و2.62 مليار درهم للصحة بنسبة 8% من الإجمالي بواقع 797.2 مليون درهم بالربع الأول 908.5 مليارات درهم في الربع الثاني 910.1 ملايين درهم في الربع الثالث من العام الحالي.

وتضمنت النفقات الحكومية خلال الشهور التسعة الأولى من 2017 نحو 2.27 مليار درهم للحماية الاجتماعية بنسبة 7 % من الإجمالي بواقع 734.9 مليون درهم بالربع الأول و766 مليون درهم في الربع الثاني و773.4 مليون درهم في الربع الثالث فيما تضمنت 675.9 مليون درهم للشؤون الاقتصادية بنسبة 2 % من الإجمالي بواقع 258.6 مليون درهم بالربع الأول و201.2 مليون درهم في الربع الثاني و216.2 مليون درهم في الربع الثالث وتضمنت 332.9 مليون درهم للإسكان ومرافق المجتمع بنسبة 1% من الإجمالي بواقع 77.9 مليون درهم بالربع الأول و106.4 ملايين درهم في الربع الثاني و148.6 مليون درهم في الربع الثالث من العام الحالي.

كما تضمنت النفقات الحكومية خلال الشهور التسعة الأولى من 2017 نحو 174.3 مليون لحماية البيئة بنسبة 0.55 % من الإجمالي بواقع 52.7 مليون درهم بالربع الأول و62.4 مليون درهم في الربع الثاني و59.2 مليون درهم في الربع الثالث وتضمنت 123.4 مليون درهم للثقافة والدين بنسبة 0.39 % من الإجمالي بواقع 42.3 مليون درهم بالربع الأول و51.7 مليون درهم في الربع الثاني و29.4 مليون درهم في الربع الثالث من العام الحالي.