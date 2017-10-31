الهيئة الاتحادية للضرائب تدعو للمبادرة في التسجيل لضريبة القيمة المضافة

دعت الهيئة الاتحادية للضرائب جميع الأعمال إلى المبادرة للتسجيل لأغراض ضريبة القيمة المضافة قبل الأول من يناير 2018، وذلك بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من تسجيل الشركات.

وبينت الهيئة في بيان صادر عنها أن عملية التسجيل لضريبة القيمة المضافة التي سوف يتم تطبيقها في الأول من شهر يناير من العام المقبل، وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" هي مجانية ويتم إجراؤها بشكل كامل عبر بوابة اﻟﺨﺪﻣﺎت الإلكترونية الموجودة على ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ: eservices.tax.gov.ae.

كما بينت أن عملية التسجيل ميسرة حيث تتطلب توفير البيانات الأساسية وهي بيانات مقدّم الطلب (وتتضمن معلومات الرخصة التجارية ونشاطات الشركة والمدير)، وبيانات الاتصال (وتتضمن عنوان الشركة وطرق الاتصال) وبيانات المخوّل بالتوقيع.

و أكدت الهيئة بأنّ على الأعمال التسجيل إذا تجاوز إجمالي التوريدات الخاضعة للضريبة التي تقوم بها حد التسجيل الإلزامي أي (375,000) ألف درهم إماراتي خلال الإثني عشر شهراً الماضية.

وأوضح المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة أن التوريدات الخاضعة للضريبة هي جميع التوريدات التي تتم في الإمارات العربية المتحدة سواء كانت تخضع لنسبة 5% أو لنسبة الصفر وفقاً للمادة (45) من المرسوم المذكور ، باستثناء التوريدات المعفاة من الضريبة وفقاً للمادة (46) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017، كما تعتبر جميع السلع والخدمات المستوردة من خارج الدولة خاضعة للضريبة، حيث أن التوريد هو أي توريد لسلع أو خدمات في الإمارات العربية المتحدة بمقابل من قبل أي شخص ضمن سياق ممارسته الأعمال.

وأكدت الهيئة على ضرورة الإسراع في التسجيل قبل 1 يناير 2018 لتجنب التعرض للغرامات التي ينص عليها قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2017 بشأن الغرامات الإدارية التي تُفرض على مخالفة القوانين الضريبية في الدولة. مبينة أنه يمكن لجميع الأعمال الحصول على مزيد من المعلومات من خلال الاطلاع على التشريعات والمعلومات على الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب.