3 فئات للسلع المصدرة مُعفاة من «الانتقائية»

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب إعفاء 3 فئات من السلع الانتقائية من الضريبة تشمل السلع التي يتم تصديرها إذا لم يتم طرحها للاستهلاك محلياً والتصدير المباشر باستيفاء مجموعة من الشروط والتصدير غير المباشر باستيفاء مجموعة من الشروط.

وأفادت بأن هناك 3 حالات للإعفاء من الضريبة بالنسبة للسلع التي يتم تصديرها إذا لم يتم طرحها للاستهلاك محلياً أولها أن يتم تصديرها إلى خارج الدولة على أن يتم نقلها إلى مكان تصديرها تحت وضع معلق وفقاً للتشريعات الجمركية.

وثاني الحالات أن يكون القصد من التصدير استهلاكها ضمن رحلة دولية مغادرة من الدولة على أن يتم نقلها إلى مكان تصديرها تحت وضع معلق وفقاً للتشريعات الجمركية. أما الحالة الثالثة فتتمثل في أن يتم شراؤها من محل تجاري بالسوق الحرة من شخص سيقوم بتصديرها مباشرة على أن يقدم دليلاً على مغادرتها الدول المطبقة عند نقطة البيع.

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وأشارت الهيئة إلى أن اللائحة التنفيذية حددت 3 شروط لإعفاء السلع الانتقائية من الضريبة عند التصدير المباشر الأول أن يتم تصدير السلع فعلياً من قبل المورد إلى مكان خارج الدولة والثاني أن يقوم المصدر بالاحتفاظ بدليل رسمي وتجاري يثبت حدوث التصدير والثالث ألا يتم استخدام السلع سواء بشكل جزئي أو على خلاف ذلك أو إدخال أي تعديلات عليها في الفترة ما بين عمليتي التوريد والتصدير إلا بالقدر الضروري لإعداد السلع للتصدير.

وأضافت الهيئة أن اللائحة حددت كذلك 3 شروط لإعفاء السلع الانتقائية من الضريبة عند التصدير غير المباشر تمثلت في قيام العميل بالخارج بتصدير السلع الموردة فعلياً لمكان خارج الدولة وأن يحصل العميل بالخارج على دليل رسمي يثبت حدوث التصدير وتقديم نسخة منه للمورد وألا يتم استخدام السلع سواء بشكل جزئي أو على خلاف ذلك أو إدخال أي تعديلات عليها في الفترة ما بين عمليتي التوريد والتصدير إلا بالقدر الضروري لإعداد السلع للتصدير.

تنويه

وكانت الهيئة قد نوهت لـ البيان الاقتصادي بأنه لا يتعين على المسافرين القادمين لالدولة وبحوزتهم سلع انتقائية داخل أمتعتهم لأغراض غير تجارية التسجيل لغايات الضريبة الانتقائية كمستورد لسلع انتقائية.

استحقاق

أشارت الهيئة إلى أنه قد يترتب على المسافر دفع الضريبة الانتقائية المستحقة على السلع بناءً على قيمتها حيث لا تستحق الضريبة على السلع التي تقل قيمتها عن حد الإعفاء المسموح به في التشريعات الجمركية وتستحق الضريبة الانتقائية على القيمة الإجمالية للسلع الانتقائية إذا تجاوزت قيمتها حد الإعفاء الجمركي.