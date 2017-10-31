الإمارات السابعة عالمياً في سرعة إنترنت الهواتف المتحركة

أكدت هيئة تنظيم الاتصالات أمس على أن الإمارات تحتل حالياً المرتبة الثانية عالمياً من حيث انتشار الألياف الضوئية والمرتبة السابعة عالمياً في سرعة «إنترنت الهواتف المتحركة». وأكدت على أن الإمارات تضم حاليا 210 آلاف نطاق تحت الرابط (ae) بعد أن كان 110 آلاف قبل 3 سنوات مما يعكس قوة النشاط الاقتصادي ببروز شركات جديدة.

وكشف حمد عبيد المنصوري المدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات أمس عن تصدر الإمارات دول العالم في نسبة استخدام الهواتف الذكية، مقارنة بعدد السكان، مشيراً إلى أن نسبة الهواتف الذكية المرتبطة بالإنترنت من إجمالي الهواتف المسجلة على شبكات الدولة تصل إلى 81.5%، كما تعتبر الإمارات من الأعلى عالمياً في النفاذ إلى الإنترنت بنسبة تزيد على 90% من عدد السكان.

وشدد المنصورى في كلمته أمس في افتتاح الاجتماع الدولي العام «آيكان 60» والذي عقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بحضور نخبة متنوعة من الخبراء الدوليين من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى المعنيين من الحكومات، وقطاع الأعمال، والمجتمع المدني.

والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات البحثية والأكاديمية، والمجموعات المهتمة بالتكنولوجيا، شدد على أن الإمارات تحتل اليوم المركز الثامن عالمياً في قراءة مؤشر الخدمات الحكومية على الإنترنت، كما أنها هي السابع عالمياً في المشاركة الإلكترونية بحسب تقرير واسيدا الياباني للعام 2017، وفي نهاية 2015 بلغت نسبة التحول الذكي للخدمات الحكومية ذات الأولوية 96%.

وأشار المنصوري في كلمته إلى أن الإمارات أدركت مبكراً أهمية الشبكة المعلوماتية، ولذا فإن مسيرتنا مع الإنترنت تعود إلى عمر آيكان نفسها، ففي العام 1999.

وبعد أقل من عام واحد على تأسيس آيكان، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أول مدينة إنترنت في المنطقة، وحدد لها مهمة العمل لمواكبة التطورات واستشراف المستقبل الرقمي، وجعل دولة الإمارات مركزاً إقليمياً لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات..

وأشار المنصوري إلى أن عدد «الأشياء» المرتبطة بالإنترنت اليوم يزيد على 8.4 مليارات جهاز، ومن المتوقع أن يصل العدد في 2020 إلى أكثر من 20 مليار جهاز. وفي كل دقيقة تستقبل الإنترنت 571 موقعاً إلكترونياً جديداً، ويستقبل موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لوحده أكثر من 73 ألف لايك وما يزيد على 100 تيرا بايت من البيانات، ويتشارك الناس من خلاله أكثر من 30 مليار قطعة محتوى.

انتشار الألياف الضوئية

وأكد عبد الرحمن المرزوقي مدير تطوير الإنترنت في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في تصريحات صحفية على هامش اجتماع «آيكان» على أن الإمارات الثانية عالميا من حيث انتشار الألياف الضوئية، موضحاً أن الإنترنت تعتبر عالية مقارنة مع البلدان الأخرى. وأشار إلى أن الدولة تضم حالياً 210 آلاف نطاق تحت الرابط (ae) بعد أن كان 110 آلاف قبل 3 سنوات.

وشدد على أن هذه الزيادة تدل على نشاط اقتصادي متزايد في الدولة مع بروز شركات جديدة. وقال: كلما زادت هذه الشركات والخدمات فبالتالي النطاقات تزيد، مرجحاً زيادة عدد النطاقات بنسبة 15% خلال العام المقبل.

ورداً على سؤال حول شكاوى بعض المستهلكين من ضعف شبكة الإنترنت في بعض مناطق الدولة، نفى المرزوقي أن يكون هناك أي ضعف للشبكة، مبيناً أنه في بعض المواقع الإلكترونية التي يتم الدخول إليها من جانب المستخدمين، يكون مصدرها مناطق بعيدة خارج الدولة.

موضحاً أن «الراوتر» أو الموجه الذي يربط بين شبكتين أو أكثر ببعضها عبر آلاف الخوادم، تقل سرعته كلما كانت المسافة بعيدة جغرافيا. ولفت إلى أن الإمارات تسير بخطى متسارعة نحو الذكاء الصناعي، لاسيما أن الحكومة بدأت عملياً في إدخال النظم التكنولوجية في عام 1999، وتطور الأمر إلى ما بات يعرف اليوم بالحكومة الذكية، وما سيليها من خطوات جديدة تتمثل بالذكاء الصناعي في القطاع الحكومي.

تقدم كبير

أكد رئيس مجلس إدارة شركة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة «آيكان»، أن التقدم التكنولوجي الكبير في الإمارات والمنطقة، يحفز آيكان على تعزيز الاستثمار التكنولوجي، مع وجود نحو 3.5 مليارات مستخدم للإنترنت في العالم. وقال: نسعى لإشراك الجميع في نطاقات الإنترنت بمختلف اللغات.