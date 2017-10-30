طيران الإمارات تنقل المطار إلى باب منازل المسافرين

قريباً سيصبح بإمكان المسافرين في دبي تخليص إجراءات سفرهم من المنازل، حيث تجري مجموعة «ترانس جارد» التابعة لطيران الإمارات تجارب على إمكانية تنفيذ خدمة تخليص إجراءات السفر في المنازل ضمن خطوة مبتكرة تضاف إلى محفظة المجموعة من الخدمات النوعية.

وقال متحدث باسم طيران الإمارات: «نحن في طيران الإمارات نستثمر باستمرار في وسائل مبتكرة لتحسين تجربة العملاء. ونقوم حالياً بتجربة مبادرات عدة لتوفير مزيد من الراحة لعملائنا. وسوف نعلن عن التفاصيل عندما تصبح هذه الوسائل متاحة».



وكانت مجموعة «ترانس جارد» قد أعلنت في وقت سابق عن توسيع أعمال خدمات التوصيل لشركة «ترانس جارد» ضمن خطوة استراتيجية تهدف إلى توفير خدمات التوصيل والتسليم عبر مراكز متوزعة في كافة أنحاء الدولة، حيث تتضمن الخدمة الجديدة توصيل حقائب الأمتعة من المطارات للعملاء من الشركات؛ وخدمات البريد الداخلي للعملاء من الشركات؛ بالإضافة إلى خدمات التجارة الإلكترونية وتسليم الطرود والوثائق.

وتستخدم مجموعة «ترانس جارد» أحدث تقنيات التتبع الجغرافي لجميع عمليات التوصيل والتسليم لضمان توفير أفضل الخدمات بسرعة وكفاءة عالية.