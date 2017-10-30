وزارة الطاقة تعلن عن أسعار الوقود لشهر نوفمبر

أعلنت لجنة تسعيرة الوقود في وزارة الطاقة عن أسعار الوقود لشهر نوفمبر المقبل.
وجاء سعر بنزين 91 بـ1.85 درهم وبنزين 95 بـ 1.92 درهم وبنزين 98 بـ 2.03 درهم وحدد سعر الديزل بـ 2.11 درهم.
أعلنت لجنة تسعيرة الوقود في وزارة الطاقة عن أسعار الوقود لشهر نوفمبر المقبل.
وجاء سعر بنزين 91 بـ1.85 درهم وبنزين 95 بـ 1.92 درهم وبنزين 98 بـ 2.03 درهم وحدد سعر الديزل بـ 2.11 درهم.
أعلنت لجنة تسعيرة الوقود في وزارة الطاقة عن أسعار الوقود لشهر نوفمبر.
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