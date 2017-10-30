سهيل المزروعي:96% نسبة الإنجاز في المحطة النووية السلمية الأولى

أكد معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة ان نسبة الانجاز في المحطة النووية السلمية الاولي بلغت 96%.

وقال معاليه في كلمته اليوم في افتتاح المؤتمر الوزاري للطاقة النووية في القرن الخادي عشر في ابوظبي ان نسبة الانجاز الكلية في المحطات الاربع النووية السلمية بلغت 84%.

وأوضح ان المشروع النووي السلمي الاماراتي سيوفر 25 %من احتياجات الامارات من الطاقة بحلول 2021 .

وأشار امانو رئيس الوكالة الدولية للطاقة النووية في كلمته الى انه من المتوقع ان تدخل المحطة النووية الاماراتية مرحلة التشغيل الكامل العام المقبل على ان تنضم اليها المحطات الثلاث في 2020.

ونوه الى انه يوجد 474مفاعلا نوويا في30دولة دخلت التشغيل و57مفاعلا تحت التشييد غالبيتها في اسيا.