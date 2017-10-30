«اتصالات» تطلق باقات مميزة لعملاء الفاتورة الشهرية

أطلقت «اتصالات» أمس الباقات المميزة للخط المفوتر - ذهبية وبلاتينية لتتيح لعملاء الفاتورة الشهرية الحصول على أرقام خاصة والاستمتاع برصيد إضافي من الدقائق الصوتية والبيانات. وتمنح الباقة الذهبية العملاء مقابل 500 درهم شهرياً 25 غيغابايت بيانات، و2000 دقيقة محلية أو 750 دقيقة دولية، ورقماً ذهبياً مميزاً، في حين تتيح الباقة البلاتينية للعملاء مقابل 1000 درهم شهرياً الاستفادة من 100 غيغابايت بيانات، و2000 دقيقة محلية أو 1000 دقيقة دولية، ورقماً بلاتينياً مميزاً.

وقال خالد الخولي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في «اتصالات»: تستهدف الباقات المميزة الجديدة تلبية احتياجات المستخدمين من ذوي الاستهلاك العالي للبيانات والمكالمات الصوتية، حيث تتيح لهم الاستمتاع بمستويات معززة من القيمة المضافة بسعر جذاب، فضلاً عن الحصول على أرقام مميزة.