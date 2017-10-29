10 معلومات أساسية يتعين معرفتها عن ضريبة القيمة المضافة

مع الإعلان عن بدء تسجيل الأعمال لضريبة القيمة المضافة، وقرب موعد تطبيقها في مطلع يناير من العام 2018، حددت الهيئة الاتحادية للضرائب، الجهة المختصة بإدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب الاتحادية 10 معلومات أساسية يتعين على قطاع الأعمال معرفتها قبل التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة، والتي تسهم في توعية قطاع الأعمال والمجتمع والوصول إلى تطبيق نظام ضريبي فاعل ووفق أفضل المعايير العالمية.

1- ما هي ضريبة القيمة المضافة؟

ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة، وتفرض على معظم السلع والخدمات التي يتم توريدها. وهي واحدة من أكثر ضرائب الاستهلاك شيوعاً حول العالم، حيث تطبّق أكثر من 150 دولة ضريبة القيمة المضافة (أو ما يعادلها: ضريبة السلع والخدمات)، بما فيها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبالغ عددها 29 دولة، بالإضافة إلى كندا ونيوزيلندا وأستراليا وسنغافورة وماليزيا.

وتُفرض ضريبة القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل "سلسلة التوريد".

وبشكل عام، فإن المستهلك النهائي هو من يتحمل تكلفة هذه الضريبة في حين تقوم الأعمال بتحصيل واحتساب الضريبة، وبذلك تتولى الأعمال بذلك دور تحصيل الضريبة لصالح الحكومة.

وتقوم الأعمال بسداد الضريبة التي قامت بتحصيلها من العملاء للحكومة، وفي بعض الحالات قد تسترد هذه الأعمال الضريبة التي كانت قد دفعتها لمورّديها. وبالتالي، فإن النتيجة الصافية من العائدات الضريبية التي تتلقاها الحكومة تتمثل في تلك "القيمة التي أًضيفت" عبر مراحل سلسلة التوريد.

2- لماذا تُفرض ضريبة القيمة المضافة؟

تتولى حكومة دولة الإمارات تقديم خدمات عامة عالية الجودة إلى مواطنيها والمقيمين فيها، في جميع القطاعات، بما في ذلك المستشفيات والطرقات والمدارس الحكومية والمنتزهات والخدمات المدنية، وتتم تغطية تكاليف جميع هذه الخدمات من الميزانيات الحكومية، وبالتالي فإن ضريبة القيمة المضافة ستشكل مصدر دخل جديد للدولة يساهم في ضمان استمرارية تطوير وتوفير خدمات حكومية عالية الجودة في المستقبل. والمضيّ قدماً نحو تحقيق رؤيتها المتمثلة في خفض الاعتماد على النفط وبناء اقتصاد معرفي مستدام للمستقبل.

3- ما هي نسبة ضريبة القيمة المضافة وما هي القطاعات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة؟

تفرض نسبة 5% كضريبة القيمة المضافة على توريد جميع السلع والخدمات (بما في ذلك الأغذية والمباني التجارية والخدمات الفندقية) إذا لم يذكر نص صريح لفرض نسبة الصفر أو الإعفاء.

وتفرض نسبة الصفر على بعض السلع والخدمات منها خدمات الصحة والتعليم وتوريد ذهب الاستثمار والتوريد الأول للمباني السكنية وتوريد النقل الدولي للركاب والسلع والتصدير.

وتعفى من الضريبة الأراضي الفضاء والنقل المحلي للركاب وتوريد المباني السكنية وتوريد بعض الخدمات المالية.

4- ماهو الفرق بين التوريدات الخاضعة لنسبة الصفر و التوريدات المعفاة؟

الأعمال التي تقوم بتوريد سلع أو خدمات خاضعة لنسبة الصفر عليها التسجيل للضريبة لكن يمكنها استرداد الضريبة التي تتكبدها على مشترياتها.

أما الأعمال التي تقوم بتوريد سلع أو خدمات معفاة من الضريبة فلا يمكنها استرداد الضريبة التي تتكبدها على مشترياتها.

5- حد التسجيل الإلزامي وحد التسجيل الاختياري؟

على الأعمال التسجيل لضريبة القيمة المضافة إذا كانت توريداتها الخاضعة للضريبة ووارداتها من الخارج تجاوز حد التسجيل الإلزامي 375,000 درهم. وعلاوة على ذلك، تستطيع الأعمال التسجيل لضريبة القيمة المضافة اختيارياً إذا كانت توريداتها الخاضعة للضريبة وواردتها من الخارج أقل من حد التسجيل الإلزامي، ولكن تجاوز حد التسجيل الاختياري 187,500 درهم.

وكذلك يجوز لأي أعمال التسجيل اختيارياً إذا تجاوزت مصاريفها حد التسجيل الاختياري. حيث تم وضع هذه الفرصة للتسجيل اختيارياً لتمكين الأعمال المبتدئة والتي ليس لديها إيرادات التسجيل لضريبة القيمة المضافة.

6-هل هناك مواعيد محددة لتسجيل الأعمال؟

يتعين على جميع الأعمال تقديم طلب للتسجيل حالاً تفادياً لمخاطر عدم التسجيل عند الأول من يناير 2018 ولتجنب التعرض للغرامات التي ينص عليها قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2017 بشان الغرامات الإدارية التي تفرض على مخالفة القوانين الضريبية في الدولة.

7-كيف يتم التسجيل لضريبة القيمة المضافة؟

بإمكان الأعمال التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة من خلال موقع الهيئة الاتحادية للضرائب الإلكتروني التفاعلي، والذي تم تصميمه وفق أفضل المعايير العالمية، وذلك بما يسهم في تبسيط وتسهيل إجراءات التسجيل على الأعمال الخاضعة، حيث سيكون التسجيل متاحاً على مدار 24 ساعة وطيلة أيام الأسبوع.



8. هل يمكن التسجيل كمجموعات ضريبية؟

يمكن للأعمال التي تستوفي شروطاً محددة في التشريعات الضريبية منها أن تكون مقيمة في دولة الإمارات ولديها ارتباط فيما بينها التسجيل كمجموعة ضريبية، والتي تعد أداة مفيدة من شأنها تبسيط احتساب ضريبة القيمة المضافة.

9-هل تستطيع الأعمال فرض ضريبة قبل الأول من يناير 2018؟

لا يجوز للأعمال فرض ضريبة القيمة المضافة على أي من السلع أو الخدمات قبل الأول من يناير 2018.

10-ما هي السجلات الواجب الاحتفاظ بها؟

على جميع الأعمال المسجلة وغير المسجلة الاحتفاظ بسجلات مثل الميزانية العمومية وحسابات الأرباح والخسائر، وسجلات الأصول الثابتة، وسجلات الرواتب والأجور، وسجلات حساب المخزون. كما عليها الاحتفاظ بالدفاتر المحاسبية (قيود المدفوعات والمقبوضات والمشتريات والمبيعات والإيرادات والمصروفات).

قد يتعين على الأعمال إجراء بعض التغييرات على صعيد عملياتها الأساسية، إلى جانب إدارتها المالية، والطرق التي تعتمدها في مسك الدفاتر والسجلات المحاسبية، وكذلك الوسائل التقنية التي تستخدمها، بالإضافة إلى تغييرات على صعيد مواردها البشرية، بما في ذلك المحاسبين، والمستشارين المتخصصين بالضرائب.

إن جميع عمليات التواصل الخاصة بأعمال الهيئة الاتحادية للضرائب إلكترونية تتم عبر الموقع الإلكتروني: www.tax.gov.ae