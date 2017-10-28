«سامسونغ» تطلق أحدث أجهزتها القابلة للارتداء في دبي مول

طرحت شركة سامسونج الخليج للإلكترونيات، خلال حفل افتتاح «غالاكسي ستوديو» Galaxy Studio في دبي مول، ثلاثة أجهزة جديدة للياقة البدنية وهي «جير سبورت» Gear Sport، «جير فيت2 برو» Gear Fit2 Pro، و«جير أيكون إكس» Gear IconX.

وتم اطلاع الزوار والمتسوقين على تلك المنتجات المبتكرة التي تمكنهم من التحكم بحياتهم على نحو أفضل وبلوغ أهدافهم المتعلقة بالصحة. وسيتمكن زوّار «غالاكسي ستوديو» من تجربة المنظومة المتكاملة من المنتجات والحلول في العديد من المنصات المخصصة للتعرف على منتجات سامسونج والاطلاع على قدراتها ومزاياها، وذلك حتى 21 نوفمبر.

وقال طارق صباغ، رئيس قسم تقنيات التصوير والأجهزة المحمولة لدى شركة سامسونج الخليج للإلكترونيات: «يسعدنا إطلاق أحدث مجموعة من الأجهزة القابلة للارتداء في إطار افتتاح «غالاكسي ستوديو» بدبي.

ويمثل هذا الإطلاق التزامنا القوي بإصدار هذه الفئة من الأجهزة، التي نعتقد أنها تضيف قيمة حقيقية لمستهلكينا، لا سيما وأن أجهزة سامسونج القابلة للارتداء مصممة لتتناسب مع مختلف أنماط الحياة.

وقد باتت هذه الأجهزة تمكننا من تلبية احتياجات جميع فئات المستهلكين، سواء أولئك الذين يبحثون عن الأناقة، أو يخططون لبدء نظام غذائي صحي، أو حتى أولئك المتحمسين لتحسين لياقتهم البدنية، حيث يمكنهم الاستفادة من الابتكارات ذات القيمة المضافة».

وتتميز منصة«غالاكسي ستوديو» بوجود لوحة تفاعلية من شأنها تعريف المستهلكين على هاتف «غالاكسي نوت 8» بشكل أفضل، كما سيتمكن الزوار بفضل هذه اللوحة التعرف على مجموعة المزايا والوظائف الخاصة بهذا الهاتف، بما في ذلك المواصفات الخاصة بقلم S Pen، مجموعة الصور، والقدرات التصويرية 360 درجة من غالاكسي، وكرسي الواقع الافتراضي، وخصائص اللياقة البدنية من غالاكسي باستخدام ساعة «جير سبورت».

«جير سبورت»

تتميز ساعة «جير سبورت»، بأناقتها ووظائفها العملية، مع الحافة الدائرية الضيقة، وشاشة «سوبر أمولد» قياس1.2 بوصة، إضافة إلى واجهة الاستخدام المحسنة التي تسهل عرض المعلومات حتى عند الحركة والتنقل.

حيث سيتمكن مستخدميها من تحقيق أهدافهم الصحية والرياضية، إضافة إلى تلقي الإنذارات الخاصة للتحكم بغذائهم والنصائح الخاصة بالنشاطات الرياضية حتى عند عدم استخدام الساعة. وقد تمّ تصميم هذه الساعة بمتانة لتكون صالحة للاستعمال في جميع البيئات والظروف.

كما أن شكلها الأنيق والمريح والقدرة على ارتدائها باستخدام مجموعة متنوعة من الأحزمة الملونة قياس 20 ملم، والتي يمكن تغييرها بسهولة، يجعلها مثالية لأي مناسبة سواء لممارسة النشاطات الرياضية أو حضور حفلة مميزة مع الأصدقاء.

«جير فيت2 برو»

أما ساعة «جير فيت2 برو» فتتميز بالإضافة إلى قدرتها على رصد معدل ضربات القلب، بالعديد من المواصفات المتطورة كنظام تحديد المواقع المدمج، الذي يقوم بتتبع الأنشطة المختلفة بشكل دقيق. وتحتوي شاشة «سوبر أمولد» قياس1.5 بوصة عالية الدقة تعمل عن طريق اللمس وتجعل الإخطارات أكثر سهولة للقراءة، كما أن الحزام الجديد كلياً المريح والخفيف الوزن يجعل هذه الساعة مثالية لكافة المناسبات والأنشطة.

«جير أيكون إكس»

تتيح لك سماعات «جير أيكون إكس» اللاسلكية الاستماع للموسيقى المفضلة لديك بكل سهولة، ما يجعل تنقلاتك اليومية أكثر متعة، إضافة إلى مساعدتك على إجراء المزيد من التمارين. كما تمكنك من الاستمتاع بالموسيقى حتى في وضعية عدم الاتصال، عبر نقل الأغاني من هاتف سامسونج الذكي أو كمبيوتر، أو الحصول على إيقاعاتك المفضلة بفضل ميزة البلوتوث.

كما تعتبر هذه السماعات أحدث وسائل الاتصال بخاصية «بيكزبي»، حيث يمكنك بنقرة بسيطة على السماعات استخدام صوتك للتحكم بالموسيقى أو الهاتف حتى وإن لم يكن في يدك. ويأتي التصميم المحدث باللون الأسود والرمادي والزهري، وهو أكثر راحة وأخف وزناً، ليمنحك السلامة والراحة والأناقة التي تحتاجها.