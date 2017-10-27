طيران الإمارات وفلاي دبي يمكن أن يعملا من مبنى واحد

قال بول غريفيث رئيس شركة مطارات دبي إن طيران الإمارات وفلاي دبي قد تستخدمان مبنى الركاب نفسه في مطار دبي الدولي، أكثر مطارات العالم ازدحاماً بمسافري الرحلات الدولية، بعد توسيع علاقتهما التجارية في وقت سابق هذا العام. وتجرى دراسة اقتراحات لتحسين الربط بين شبكات شركتي الطيران للركاب بما في ذلك ما إذا كان من الممكن أن تعمل الشركتان من المبنى رقم 3.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي لرويترز أمس في مقابلة بدبي «نحتاج إلى اتخاذ قرار استراتيجي» بشأن كيفية توزيع الحركة الجوية، مضيفاً «بعد ذلك نحتاج إلى التحرك سريعاً صوب مرحلة التصميم والبناء لتشييد المنشآت الضرورية لذلك أياً كانت، أو أن نجعل المنشآت القائمة تتلاءم مع نموذج العمل الجديد».

وأكدت متحدثة باسم فلاي دبي وجود محادثات جارية حول كيفية تحسين ربط رحلات الركاب. وامتنعت طيران الإمارات عن التعليق.

وقال غريفيث «لدينا مجموعة من الاقتراحات التي نأمل أن يتم تقييمها والاتفاق عليها قبل نهاية الشهر».