66.5 مليون مسافر عبر مطار دبي بنمو 5.8 %

استقبل مطار دبي الدولي، المطار الأكبر في العالم بأعداد المسافرين الدوليين، 7.2 ملايين مسافر خلال شهر سبتمبر الفائت، بزيادة نسبتها 1.7 %، مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2016.

وحسب تقرير صادر عن مطارات دبي، استخدم مطار دبي في سبتمبر الماضي 7.215 ملايين مسافر، مقارنة مع 7.094 ملايين مسافر في شهر سبتمبر من العام الماضي.

وسجلت حركة المسافرين عبر المطار، اتجاهاً تصاعدياً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، إلى 66 مليوناً و568 ألفاً و550 مسافراً، بزيادة نسبتها 5.8 %، مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2016، حيث وصل عدد المسافرين إلى 62 مليوناً و945 ألفاً و886 مسافراً.

وقال جمال الحاي نائب الرئيس في مطارات دبي: «واصل مطارنا تسجيل معدلات نمو إيجابية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري.

وهذا يجعلنا أكثر ثقة بالوصول إلى الأرقام المستهدفة للعام الحالي، وهي 89 مليون مسافر، بفضل عدة عوامل، منها الأهمية التي تتمتع بها مدينة دبي على خارطة التجارة والسياحة والمعارض العالمية، عدا عن تميز الخدمات والموقع الاستراتيجي لمطار دبي الدولي، وتوفير رحلات ربط إلى أكثر من 240 جهة حول العالم، وتميز نهاية العام بنمو الطلب على السفر، بفضل موسم أعياد نهاية العام».

وحسب تقرير مطارات دبي، بلغ حجم الشحنات خلال سبتمبر الفائت (217،120) طناً، مقارنة مع (205،142) أطنان سجلت خلال الشهر نفسه من عام 2016، بزيادة نسبتها 5.8 ٪. وارتفع إجمالي حجم الشحنات الجوية عبر المطار ما بين يناير وسبتمبر 2017 إلى (1،958،018) طناً، بزيادة نسبتها 3.5 ٪، مقارنة مع (1،891،419) طناً سجلت خلال الفترة نفسها من عام 2016.

وعلى صعيد الأسواق، حلت أميركا الجنوبية بالمرتبة الأولى من حيث معدل النمو خلال شهر سبتمبر، بزيادة نسبتها 46.2 ٪، تليها أوروبا الشرقية (18.6)، وشرق آسيا (15.7).

في حين تربعت السوق الهندية على رأس القائمة بإجمالي أعداد المسافرين، حيث سجل رقم (931،193) راكباً، تليها المملكة المتحدة (548،762) راكباً، والمملكة العربية السعودية (536،187) راكباً. أما على صعيد المدن، فقد حلت لندن بالمرتبة الأولى، وبلغ عدد المسافرين ما بينها وبين دبي ( 346018 ) راكباً.

وبلغ عدد حركات الطائرات (33،134)، مقارنة مع (34،780) حركة سجلت في سبتمبر من العام الماضي بانخفاض 4.7 ٪. وبلغ عدد حركات الطائرات في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي (683، 307) حركة بانخفاض نسبته 1.9 ٪.

وعلى الرغم من ذلك، ظل متوسط عدد الركاب لكل رحلة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مرتفعاً عند 224 راكباً، بزيادة 6.8 ٪، مقارنة مع 210 ركاب خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.