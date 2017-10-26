66.5 مليون مسافر عبر مطار دبي في 9 أشهر بزيادة 5.8%

استقبل مطار دبي الدولي المطار الأكبر في العالم بأعداد المسافرين الدوليين، 7.2 ملايين مسافر خلال شهر سبتمبر الفائت بزيادة نسبتها 1.7% مقارنة مع الشهر نفسه من العام 2016.

وحسب تقرير صادر عن مطارات دبي استخدم مطار دبي في سبتمبر الفائت 7 ملايين و215 الفا و182 مسافرا مقارنة مع 7 ملايين و094 الفا و 738 مسافرا في شهر سبتمبر من العام الماضي. وعزت مطارات دبي هذا التراجع في النمو، الى الارتفاع القياسي بأعداد المسافرين خلال موسم عيد الأضحى المبارك في أغسطس وعودتها الى وضعها الطبيعي في سبتمبر.

وسجلت حركة المسافرين عبر المطار اتجاها تصاعديا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري الى 66 مليونا و568 الفا و 550 مسافرا بزيادة نسبتها 5.8% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2016 حيث وصل عدد المسافرين الى 62 مليونا و 945 الفا و 886 مسافرا.

وعلى صعيد الأسواق حلت أمريكا الجنوبية بالمرتبة الأولى من حيث معدل النمو خلال شهر سبتمبر بزيادة نسبتها 46.2٪، تليها أوروبا الشرقية (18.6)، وشرق آسيا (15.7). في حين تربعت السوق الهندية على رأس القائمة بإجمالي اعداد المسافرين حيث سجل رقم (931،193) راكبا، تليها المملكة المتحدة (548،762 راكبا) والمملكة العربية السعودية (536،187 راكبا). اما على صعيد المدن فقد حلت لندن بالمرتبة الأولى وبلغ عدد المسافرين ما بينها وبين دبي ( 346018 ) راكبا تليها الكويت (213،713 راكبا) ومومباي (182،597 راكبا).

حركة الطائرات

بلغ عدد حركات الطائرات خلال شهر سبتمبر الفائت ( 33،134 ) مقارنة مع ( 34،780 ) حركة سجلت في سبتمبر من العام الماضي بانخفاض 4.7٪. وبلغ عدد حركات الطائرات في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي ( 683 307 ) حركة بانخفاض نسبته 1.9٪ مقارنة مع ( 313.579 ) حركة سجلت خلال الفترة نفسها من عام 2016. ويأتي هذا الانخفاض الطفيف بحركة الطائرات نتيجة تحول الناقلات الجوية الى استخدام الطائرات ذات الجسم العريض ذات القدرة الاستيعابية الأعلى والاستهلاك الأقل للوقود.

وعلى الرغم من ذلك ظل متوسط عدد الركاب لكل رحلة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مرتفعا عند 224 راكبا بزيادة 6.8٪ مقارنة مع 210 ركاب خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

حجم الشحن

وحسب تقرير مطارات دبي، بلغ حجم الشحنات خلال سبتمبر الفائت ( 217،120 ) طنا مقارنة مع (205،142 ) طنا سجلت خلال الشهر نفسه من عام 2016، بزيادة نسبتها 5.8٪. وارتفع اجمالي حجم الشحنات الجوية عبر المطار ما بين يناير وسبتمبر 2017 الى ( 1،958،018 ) طنا، بزيادة نسبتها 3.5٪ مقارنة مع( 1،891،419 ) طنا سجلت خلال الفترة نفسها من عام 2016.



وتعليقا على هذه الأرقام قال جمال الحاي نائب الرئيس في مطارات دبي: " واصل مطارنا تسجيل معدلات نمو إيجابية خلال التسعة اشهر الأولى من العام الجاري، وهذا يجعلنا اكثر ثقة بالوصول الى الأرقام المستهدفة للعام الحالي وهي 89 مليون مسافر، بفضل عدة عوامل منها الأهمية التي تتمتع بها مدينة دبي على خارطة التجارة والسياحة والمعارض العالمية، عدا عن تميز الخدمات والموقع الاستراتيجي لمطار دبي الدولي وتوفير رحلات ربط الى اكثر من 240 جهة حول العالم وتميز نهاية العام بنمو الطلب على السفر بفضل موسم أعياد نهاية العام".