أميركا تطلق قواعد أمنية إضافية للمسافرين جواً

تبدأ شركات الطيران العالمية اليوم تطبيق القواعد الأمنية الأميركية الجديدة على جميع الرحلات المتجهة للولايات المتحدة، امتثالاً لمتطلبات حكومية، حيث تخضع جميع الرحلات إلى إجراءات أمنية إضافية.

وأكد متحدث باسم طيران الإمارات أن التوجيهات الجديدة تتضمن خضوع المسافرين من دبي إلى الولايات المتحدة لمقابلات عند كاونترات إنهاء إجراءات السفر، وعند بوابات الصعود إلى الطائرة للمسافرين العابرين (الترانزيت).

وتضاف هذه الإجراءات إلى تلك المتبعة حالياً عند بوابات الصعود إلى الطائرات بما في ذلك تلك المتعلقة بالأجهزة الإلكترونية.

وأضاف المتحدث أنه في ظل هذه الإجراءات، يتعين على المسافرين الحضور إلى المطار مبكراً.