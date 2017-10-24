نمو أحجام المناولة الإجمالية بموانئ دبي العالمية بمعدل 13.5 بالمئة

أعلنت موانئ دبي العالمية المحدودة اليوم أنها تمكنت من مناولة52.3 مليون حاوية نمطية (قياس 20 قدما) عبر محفظة أعمالها العالمية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2017، مسجلة زيادة في أحجام المناولة الإجمالية على أساس سنوي بنسبة 10.0% على أساس التقارير المحاسبية ، وشهد الربع الثالث نموا متسارعا في أحجام المناولة على أساس سنوي بنسبة 13.5% على أساس التقارير المحاسبية متفوقا على أداء الربع الثاني وعلى توقعات "دروري البحرية" التي رفعت تقييمها لنسبة النمو في أحجام المناولة إلى 5.5% خلال 2017.

وتحسنت التوقعات للتجارة العالمية بشكل ملحوظ في 2017 مع قيام منظمة التجارة العالمية مؤخرا برفع توقعاتها لنسبة نمو التجارة من 2.4% إلى 3.6%.

وشهدت مناطق موانئ دبي العالمية الثلاث معدلات نمو في الربع الثالث أكثر تسارعا من الربع الثاني من عام 2017 خاصة محطاتنا في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا والأمريكتين. وقام إقليم موانئ دبي العالمية-الإمارات بمناولة 11.6 مليون حاوية نمطية في الأشهر التسعة الأولى من العام ، بزيادة 4.6٪ على أساس سنوي.

أما المحطات الموحدة التابعة لموانئ دبي العالمية فقد قامت بمناولة 27.3 مليون حاوية نمطية خلال التسعة أشهر الأولى من 2017، بنسبة نمو بلغت 24.2% على أساس التقارير المحاسبية ونمو على أساس سنوي بنسبة 6.2% على أساس المقارنة المثلية.

ويعزى النمو في أحجام المناولة الموحدة على أساس التقارير المحاسبية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وشبه القارة الهندية إلى ضم محطتنا في "بوسان" في كوريا الجنوبية إلى محفظة المحطات الموحدة بنهاية 2016.

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية: "تفوق التعافي في التجارة العالمية على التوقعات السابقة، وقد لمسنا قيام الاقتصاديين والخبراء في القطاع بمراجعة توقعاتهم ورفعها بشكل ملحوظ. وواصلت محفظة أعمالنا العالمية عبر مناطقنا الجغرافية الثلاث تحقيق نمو يفوق توقعات السوق مستفيدة من تحسن المناخ التجاري ومن مكاسب حصتنا السوقية من التحالفات الجديدة لخطوط الشحن. كما شهدنا تسارعا في وتيرة النمو في الربع الثالث مع استمرارنا بتطبيق الاستراتيجية المناسبة وتوفير الطاقة الاستيعابية المناسبة في الموانئ عميقة المياه في الأسواق الرئيسية.

"ويسرنا تحقيق نمو في أحجام المناولة في الإمارات على الرغم من حالة عدم اليقين في المنطقة. كما أن محطاتنا في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا والأمريكيتين تواصل تحقيق النمو.

وأضاف: "خلال الربع الثالث، أضفنا 1.5 مليون حاوية نمطية جديدة في المحطة 3 في ميناء جبل علي (الإمارات العربية المتحدة) ونصف مليون حاوية نمطية في ميناء برنس روبرت (كندا)، ما يوفر لنا مجالاً لمواصلة النمو في هذه الأسواق الرئيسية. نواصل البحث عن فرص النمو في أمريكا اللاتينية وأفريقيا وشبه القارة الهندية حيث لا تزال هناك إمكانات نمو كبيرة".

"وبالنظر إلى الأداء المشجع في أحجام المناولة حتى الآن نتوقع أن تواصل محفظتنا تحقيق نمو يفوق توقعات السوق كما إننا في وضع جيد يؤهلنا لتلبية التوقعات لكامل العام".