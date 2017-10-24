«اتصالات» تطلق باقة مكالمات دولية غير محدودة لعملاء الهاتف المنزلي

أعلنت «اتصالات» أمس إطلاق باقة جديدة تتيح لعملاء الهاتف المنزلي الثابت إجراء مكالمات دولية غير محدودة إلى وطنهم الأم. وتقدم الباقة قيمة مضافة كبيرة للمقيمين في الدولة الذين يحرصون بشكل دائم على التواصل مع عائلاتهم وأصدقائهم في أوطانهم.

وتتوفر الباقة الجديدة للمشتركين بالخدمات المنزلية بما في ذلك خدمة (eLife)، ويمكنهم الاشتراك بها مقابل 150 درهماً شهرياً فقط والاستمتاع بإجراء مكالمات دولية غير محدودة إلى دولة مفضلة من اختيارهم من ضمن قائمة تضم 64 دولة بما فيها مصروسوريا ودول التعاون. وسيكون بإمكانهم إجراء المكالمات إلى أي رقم هاتف منزلي أو متحرك في الدولة المفضلة.

وباستثناء الدولة المختارة، سيتمكن العملاء من إجراء المكالمات إلى بقية دول العالم بالأسعار المعتمدة لدى «اتصالات».

وتتيح الباقة إمكانية الاتصال المباشر بالرقم الدولي المطلوب من هاتف المنزل دون الحاجة إلى استخدام بطاقات الاتصال الدولي. ولا يترتب على العميل أي التزامات تعاقدية، وبالتالي لديه الخيار في أي وقت لإلغاء أو الاستمرار بالباقة.

وقال خالد الخولي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في «اتصالات»: الباقة الجديدة مثال آخر على استمرار اتصالات في إثراء خدماتها لتلبية الاحتياجات المتزايدة لعملائها في الدولة. وتتيح الباقة الجديدة للعملاء البقاء على اتصال مع أحبائهم من داخل منازلهم وبسعر مناسب للغاية«. ويمكن لعملاء خدمة»eLife«الحاليين والجدد الاستفادة من باقة»المكالمات الدولية غير المحدودة«الجديدة، مع العلم أنه سيتم تطبيق سياسات الاستخدام العادل.

من ناحية أخرى، يلتقي نخبة من رواد الأعمال وصناع القرار من مختلف أطياف قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة هذا الأسبوع في مركز أبوظبي الوطني للمعارض لمناقشة الحلول والابتكارات التي تساهم في تعزيز وتطوير أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة.

وعلى هامش فعاليات «معرض الأعمال الذكية» سيناقش المجتمعون أهم القضايا المؤثرة في أعمال قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسبل تطوير حلول الأعمال الحالية بهدف تمكين الشركات من المنافسة وتحقيق النجاح.

مشاركة

ويشارك في المعرض الأبرز للأعمال الموجهة للأعمال، والذي يتواصل على مدار يومين، كل من جون لينكولن، نائب الرئيس الأول لقسم الشركات الصغيرة والمتوسطة في اتصالات، إلى جانب عدد من صناع القرار والأساتذة من كل من شركة كيه بي إم جي، وإرنست آند يونغ، ودائرة التنمية الاقتصادية، ومدرسة إس بي جين للإدارة العالمية، ولوجوس للاستشارات الإدارية الدولية، وسنتوريون للاستشارات، للحديث عن التوجهات الرئيسية المؤثرة في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال جون لينكولن، نائب الرئيس الأول لقسم الشركات الصغيرة والمتوسطة في»اتصالات«:»يتعين على الشركات الصغيرة والمتوسطة مواكبة مسيرة التحول الرقمي لتكون قادرة على المنافسة وتعزيز الإنتاج والأرباح؛ إذ لا تعي معظم الشركات الصغيرة والمتوسطة حجم التطور السريع الذي يشهده الفضاء الرقمي، ما يجعل من امتلاك استراتيجية رقمية واضحة الملامح أمراً بالغ الأهمية، ليس من أجل تحقيق النجاح وحسب، بل من أجل البقاء والمنافسة في بيئة الأعمال العصرية المتطورة باستمرار.