204 مليارات درهم إجمالي تصرفات دبي العقارية في 9 أشهر

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن أن إجمالي التصرفات العقارية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 2017، قد بلغت أكثر من 204 مليارات درهم من خلال 52,170 إجراءً.

وتشير تفاصيل التقرير أن مبايعات الأراضي والمباني والوحدات السكنية وصل عددها إلى (37,633) تصرفًا بقيمة إجمالية تجاوزت 88 مليار درهم، لكن الرهون سجلت (11,699) تصرفًا، لتصل قيمتها إلى أكثر من 102 مليار درهم. وهناك 2,838 عملية أخرى ضمن التصرفات بلغت قيمتها قرابة 14 مليار درهم.

وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: "يسرنا الكشف عن تقريرنا الجديد الذي تبعث أرقامه المزيد من الرسائل التشجيعية لكافة المهتمين بالشأن العقاري في الإمارة. وعند إمعان النظر بالمعطيات الواردة فيه، نجد إقبالاً متزايدًا على كافة الفئات، بما في ذلك قطع الأراضي اللازمة لمختلف أشكال التطوير العقاري، إضافة إلى المباني والوحدات السكنية، ما يعني استقطاب كافة الشرائح من المستثمرين".

وأضاف بن مجرن: "نتوقع أن يواصل السوق تسجيل وتيرة متزايدة من النمو المتواصل، وسنلاحظ تنوعًا في الإقبال على السوق لمختلف أغراض الاستخدامات العقارية، خاصة مع تعاظم الزخم في السوق مدفوعًا بعوامل عديدة، ومنها اقترابنا من لحظة انطلاق معرض "إكسبو دبي 2020".

تفوق الأراضي

يظهر أحدث تقرير صادر عن أراضي دبي أن تصرفات الأراضي لوحدها قد بلغت 143.40 مليار درهم تحققت من خلال 11,169 عملية في فئات المبايعات والرهون والتصرفات الأخرى. وكان نصيب المباني 12.72 مليار درهم جاءت من 5,014 تصرفًا. أما الوحدات السكنية بجميع أنواعها، فقد نجحت في تسجيل ما يقرب من 36 ألف تصرف وصلت قيمتها إلى 48.77 مليار درهم.

أعلى المناطق بيعاً

عند النظر إلى أعلى 10 مناطق لتصرفات البيع، حققت منطقة برج خليفة المركز الأول من حيث القيمة، عندما بلغت قيمة التصرفات 6.239 مليار درهم من خلال 1,650 تصرفاً. وحلت منطقة الخليج التجاري في المرتبة الثانية من حيث القيمة، عندما استقطبت 2,754 تصرفًا وصلت قيمتها إلى 5,570 مليار درهم. وجاءت مرسى دبي في المرتبة الثالثة مع 2,596 تصرفًا زادت قيمتها على 5.357 مليار درهم، وحلت في المركز الرابع منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد لتسجل4,470 مليار درهم من خلال 1,495 تصرفاً، ثم تلتها منطقة "البرشاء جنوب الرابعة" في المركز الخامس من خلال 2,418 تصرفًا تجاوزت قيمتها 3 مليارات درهم. وكانت المراكز الأخرى من نصيب: الثنيه الخامسة، اليفره 2، جبل علي الأولى، مدينة المطار، اليلايس 2 على التوالي.

أما أعلى المناطق من حيث الرهون فتصدرت منطقة نخلة جميرا المركز الأولى لتسجيلها 578 تصرفًا تجاوزت قيمتها 11.384 مليار درهم، تلتها منطقة الخليج التجاري في المركز الثاني مع 596 عملية بقيمة 4.631 مليار درهم. وحلت منطقة مرسى دبي في المركز الثالث مع تصرفات عددها 777 بقيمة زادت على 3 مليارات، وجاءت منطقة برج خليفة في المرتبة الرابعة مع تصرفات عددها 434 إجراءً بقيمة إجمالية اقتربت من حاجز الملياري درهم، والثنية الخامسة في المركز الخامس لتسجيلها 796 تصرفًا بقيمة 1,770 مليار درهم. وكانت المراكز الخمسة التالية من نصيب كل من: الثنيه الرابعة، البرشاء جنوب الرابعة، جبل علي الأولى، اليلايس 1، والثنيه الثالثة.