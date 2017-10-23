العبار: «إعمار» تقدم فرصة غير مسبوقة للمستثمرين

قال محمد علي راشد العبار، رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية»: إن إدراج نشاط التطوير العقاري لإعمار بدولة الإمارات عبر إدراج أسهم «إعمار للتطوير»، سيوفر للمستثمرين المحتملين فرصة غير مسبوقة للمساهمة في شركة تطوير عقاري متخصصة توفر لهم تدفقات نقدية قوية ومستقرة وتوزيعات أرباح مجزية.

وأعلنت شركة إعمار العقارية عن عزمها البدء في إجراءات بيع أسهمٍ قائمةٍ من نشاطها للتطوير العقاري في دولة الإمارات، شركة إعمار للتطوير، عبر طرح أولي عام ومن ثم إدراجها في سوق دبي المالي.

وتتوقع «إعمار العقارية» بيع 20% من «إعمار للتطوير» في عملية الطرح وذلك في إطار استراتيجيتها المُعلَنة التي تتمثل في طرح شركاتها التابعة للاكتتاب العام بمجرد بلوغها مرحلة كافية من النضج. وسيتم عرض الأسهم المطروحة على المؤسسات الاستثمارية المؤهلة وغيرها (شريحة المؤسسات الاستثمارية المؤهلة)، وعلى الأفراد وغيرهم من المستثمرين (شريحة الأفراد).

ومن المتوقع أن تمتد فترة «شريحة الأفراد» خلال الفترة من 2 إلى 13 نوفمبر 2017، بينما من المتوقع أن يجري اكتتاب «شريحة المؤسسات الاستثمارية المؤهلة» خلال الفترة من 2 إلى 15 نوفمبر 2017.

وستُتاح للمستثمرين في «شريحة الأفراد» فرصة الاكتتاب على أساس النطاق السعري لـ«شريحة المؤسسات الاستثمارية المؤهلة»، كما ستجري عملية التخصيص بناء على المستوى الذي سيتم على أساسه تسعير «شريحة المؤسسات الاستثمارية المؤهلة». وسوف تحصل «إعمار العقارية» على صافي حصيلة الطرح.

أما المنسقون العالميون للطرح فهم: «بنك أوف أميركا ميريل لينش»، «المجموعة المالية هيرميس ـ الإمارات»، «الإمارات دبي الوطني كابيتال»، «بنك أبوظبي الأول» و«غولدمان ساكس إنترناشيونال». والبنوك المُستلِمة الرئيسية هي: «الإمارات دبي الوطني كابيتال» و«بنك أبوظبي الأول»، بينما سيعمل «بنك روتشيلد» كمستشار مالي للطرح.

34500 وحدة سكنية

وتعتبر «إعمار للتطوير» المطور لأكثر الأصول السكنية والتجارية، المخصصة للبيع، جاذبيةً وشهرة في الإمارات، وتقف الشركة وراء معظم المشاريع العقارية المجتمعية بنظام التملك الحر في دبي، ومنها «الإمارات ليفنج» و«وسط مدينة دبي» و«مرسى دبي»، و«المرابع العربية».

وقد قامت الشركة حتى اليوم بتسليم أكثر من 34500 وحدة سكنية منذ عام 2002. ويبلغ إجمالي المساحة الطابقية التطويرية عالية الجودة لرصيد الشركة من الأراضي القابلة للتطوير إلى أصول مخصصة للبيع في دولة الإمارات نحو 170 مليون قدم مربعة (كما في 30 سبتمبر 2017). وهي تكفي، وفق معدل تطويري متوسط، لإطلاق مشاريع جديدة على مدى 12 عاماً ويحتاج تسليمها جاهزة إلى 16 عاماً.

ومن المتوقع أن تحقق الشركة تدفقات نقدية من مبيعاتها التراكمية بقيمة 18 مليار درهم تقريباً على مدى السنوات الأربع القادمة مع تسليم مشاريعها قيد الإنشاء.

واعت شركة «إعمار للتطوير» 80% من وحداتها قيد الإنشاء بمتوسط هامش ربح إجمالي قدره 41% من الإيرادات المحققة من الوحدات المباعة، ومبيعات تراكمية مرتبطة بها بقيمة 41 مليار درهم.

6.24 مليارات درهم توزيعات 3 سنوات مقبلة

تستهدف «إعمار للتطوير» توزيع أرباح إجمالية بما لا يقل عن 1.7 مليار دولار (6.24 مليارات درهم)، على أن يتم دفعها في إطار السنوات المالية الثلاث المقبلة المنتهية في 31 ديسمبر 2020. وتعتزم الشركة إعلان هذه التوزيعات على دفعات متساوية نسبياً.

وفيما يتعلق بتوزيعات الأرباح المعلنة للسنة المالية 2018، تعتزم الشركة صرف جزء منها خلال الربع الثالث من عام 2018 كتوزيعات أرباح مرحلية، ويتوقع صرف الباقي في الربع الثاني من عام 2019.

أما التوزيعات المستحقة للسنوات المالية 2019 و2020 فمن المتوقع أن يتم صرفها بطريقة مماثلة لما تقوم به «إعمار العقارية» و«إعمار مولز» عند صرف توزيعات الأرباح الاعتيادية بعد اجتماع الجمعية العمومية العادية في الربع الثاني من كل سنة تالية. وبناء عليه، تتوقع الشركة أن ترتفع توزيعات الأرباح السنوية بعد ذلك بشكل أكبر مع انخفاض نسبة المديونية وفي ظل النمو المتوقع للتدفقات النقدية من العمليات التشغيلية.