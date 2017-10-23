دبي وأبوظبي أفضل المدن للعيش والعمل في المنطقة

كشف استبيان أجراه موقع بيت.كوم للوظائف في الشرق الأوسط، مؤخراً بالتعاون مع يوغوف، المتخصصة بأبحاث السوق، بعنوان «أفضل المدن في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» أن دبي وأبوظبي هما أفضل المدن للعيش والعمل في المنطقة. واستند التصنيف في هذا الاستبيان إلى العديد من العوامل الاقتصادية والبيئية ومستوى المعيشة والعوامل الاجتماعية والثقافية وريادة الأعمال.

وبشكل عام، احتلت دبي وأبوظبي المرتبة الأفضل في جميع النواحي تقريباً، كما سجلتا درجة عالية على مقياس سعادة السكان، حيث أشار أكثر من 3 أرباع السكان إلى أنهم سعداء بالعيش في مدينتهم.

وقال سهيل المصري، نائب الرئيس لحلول التوظيف في بيت.كوم: يسلط الاستبيان الضوء على أكثر المدن جاذبية للعيش والعمل، حيث يؤكد تنوع منطقة الشرق الأوسط وامتلاكها للعديد من الميزات التي تؤثر على مستوى المعيشة بشكل عام.

وبصفتنا أكبر موقع للوظائف في المنطقة، تقع على عاتقنا مسؤولية توفير أحدث الأدوات والمعلومات للمهنيين، والباحثين عن وظائف، وأصحاب العمل، ورواد الأعمال في المنطقة، وذلك لمساعدتهم على اتخاذ قرارات مهنية أفضل، حيث يحتاج الباحثون عن عمل للتمتع بفكرة واضحة عما يمكن للمدن أن تقدم لهم من الناحية المهنية.

وبالمثل، يحتاج أصحاب العمل لاكتشاف المدن التي يمكنهم تأسيس شركاتهم فيها والأمور التي يمكنهم تقديمها لتحسين مستوى المعيشة العام في مدنهم، حيث يبحث روّاد الأعمال الحاليين والمستقبليين عن المدن التي تمنحهم الفرصة لتحقيق أهدافهم والمساهمة في النمو الاقتصادي.

عوامل اجتماعية وثقافية وبيئية

وتشمل العوامل الاجتماعية والثقافية، العوامل التي تتعلق بالثقافات والمدن والمجتمعات والأفكار والمشاعر والسلوكيات الخاصة بالأشخاص المقيمين في منطقة معينة. وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تضم أهم العوامل الاجتماعية والثقافية معدل الجريمة المنخفض (81% قالوا إنه مهم جداً)، وفعالية القوانين (78% قالوا إنه مهم جداً)، والمساواة بين جميع الجنسيات (75% قالوا إنه مهم جداً)، وتم تصنيف دبي وأبوظبي كونهما أفضل المدن على الإطلاق في هذه المجالات.

ورغم اعتبارها أقل أهمية، إلا أنه عندما سُئل المشاركون عن العوامل الرياضية والثقافية والترفيهية، اعتبروا أن أهم العوامل تكمن في توافر الأنشطة المناسبة للأسرة (53% قالوا إنه مهم جداً)، وتوافر المساحات الطبيعية والنباتات (53%)، وتوافر مرافق الترفيه (50% قالوا إنه مهم جداً)، وتوافر الأماكن المخصصة لممارسة الأنشطة المختلفة في الهواء الطلق/‏ الأنشطة الرياضية (48% قالوا إنه مهم جداً). واحتلت دبي وأبوظبي أعلى المراتب في هذه الناحية أيضاً.

ويبدي سكان مدن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اهتماماً كبيراً بالعوامل البيئية المتعلقة بالنظافة بالدرجة الأولى، لا سيما لناحية توافر المياه النظيفة (84% قالوا إنه مهم جداً)، والهواء النقي (مهم جداً لـ 74%)، والشوارع النظيفة (70% قالوا إنه مهم جداً)، التي اعتبرت من أهم العوامل في هذا المجال. احتلت كل من أبوظبي ودبي ومسقط المراكز الثلاثة الأولى من حيث العوامل البيئية. وقال 9 من كل 10 مشاركين إن نظافة الشوارع في دبي وأبوظبي هي إما «جيدة» وإما «ممتازة».

ريادة الأعمال

وتم تصنيف العناصر المالية كونها أهم عوامل ريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تشمل القدرة على تحمل الضرائب والرسوم (62% قالوا إنه مهم جداً)، واستعداد السوق لقبول وتبني أفكار وابتكارات جديدة (مهم جداً لـ59%)، وسهولة إيجاد الموارد اللازمة لتمويل الأعمال (58% قالوا إنه مهم جداً)، وحصلت دبي وأبوظبي مرة أخرى على أعلى الدرجات في هذا المجال.

العوامل الاقتصادية

وعندما سُئل المشاركون عن أهم العوامل الاقتصادية، قال أكثر من 3 أرباع المشاركين (77%) إن توافر الوظائف هو من أهم الجوانب الاقتصادية، كما قال أكثر من 4 من كل 10 أشخاص مقيمين بدبي وأبوظبي إن توافر فرص العمل في مدينتهم هو «جيد» أو «ممتاز»، في حين قال أكثر من الثلث إنه «متوسط».

وتم تصنيف أنظمة التأمين الصحي والضمان الاجتماعي (82%) كونها أهم حقوق العمل بالنسبة للمشاركين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث قال أكثر من ثلثي المشاركين في دبي وأبوظبي إن الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي «جيدان» أو «ممتازان».

وجاءت بعد ذلك مكافأة نهاية الخدمة (74% قالوا إنها مهمة جداً)، وحماية الأجور (72% قالوا إنها مهمة جداً)، وحقوق فسخ العقد (69% قالوا إنها مهمة جداً). واعتُبِرت أبوظبي ودبي من أفضل المدن في المنطقة من حيث حقوق العمل.

وفي ما يتعلق بمستوى المعيشة، أوضح المشاركون أن أهم العوامل تشمل السلامة والرعاية الصحية والتعليم. وقال غالبية المشاركين (84%) إن الشعور بالاستقرار والأمن جانب «مهم جداً»، يلي ذلك جودة التعليم (82% قالوا إنها مهمة جداً)، وتوافر مرافق الرعاية الصحية (81% قالوا إنها مهم جداً)، ونوعية مرافق الرعاية الصحية المتاحة (81% قالوا إنها مهمة جداً). وحصلت دبي وأبوظبي مرة أخرى على الترتيب الأعلى.