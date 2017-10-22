"اقتصادیة الشارقة" تضبط أكثر من 100 ألف قطعة من الألبسة الریاضیة المقلدة

ضبطت دائرة التنمیة الاقتصادیة في الشارقة كمیة كبیرة من الألبسة والأحذیة الریاضیة المقلدة الخاصة بأشھر العلامات الریاضیة التجاریة المعروفة في السوق المحلي والعالمي تصل كمیتھا إلى أكثر من 100539 قطعة، بقیمة اجمالیة

780,004,2 درھم وتأتي ھذه الجھود ضمن الحملات الرقابیة الدوریة والمفاجئة التي یقوم بھا الضباط التجاریین بالدائرة على المنشآت التجاریة في مختلف مناطق إمارة الشارقة.

وتأتي ھذه الجھود ضمن خطط دائرة التنمیة الاقتصادیة بالشارقة متمثلة بإدارة الرقابة والحمایة التجاریة الرامیة إلى الحفاظ على الملكیة الفكریة للعلامات التجاریة وحرصاً على خلو السوق المحلي بإمارة الشارقة من المنتجات المغشوشة والمقلد مما ینعكس إیجاباً في حمایة المستھلكین من عملیة الغش التجاري والتدلیس وحفظحقوق أصحاب العلامات التجاریة وبالتالي تعزیز مكانة وسمعة إمارة الشارقة وتنمیة الحركة التجاریة وتعزیز دورھا في التنمیة الاقتصادیة.

وقال سالم السویدي مدیر إدارة الرقابة والحمایة التجاریة بالإنابة إن اقتصادیة الشارقة لن تتھاون أبدا في حمایة أسواق الإمارة والمقیمین والقاطنین فیھا من الذین یرغبون في تحقیق أرباح سریعة وغیر مشروعة على حساب حیاة الناس سواء في مجال قطاع الألبسة أو غیره من القطاعات الأخرى. وأكد بأن إدارة الرقابة والحمایة التجاریة نظمت وفقا لتعلیمات سعادة سلطان عبد الله بن ھده السویدي رئیس الدائرة مؤخراً العدید من الحملات الرقابیة والضبطیات في أوقات متعددة لافتا إلى أن الغش التجاري وصل إلى مراحل متقدمة من حیث تقلید المنتج الأصلي ویصعب على غیر المتخصصین كشف ھذا التزویر والتقلید مما صادرت المضبوطات ویتم اتخاذ الاجراءات القانونیة تجاه المخالفین. یحمل العاملین بالإدارة مسؤولیات كبیرة في تدریب وتأھیل العاملین وأكد أن الدائرة ومن جھتھ أكد مھند رجب رئیس شعبة مكافحة الغش التجاري بدائرة التنمیة الاقتصادیة بالشارقة أن الھدف الأساسي لھذه الحملات ھو التأكد من سلامة المنتجات المعروضة في الأسواق ومطابقتھا لمواصفات الجودة لتوفیر الأمان الاستھلاكي فيأسواق الإمارة للمستھلكین وكذلك من أجل حفظ حقوق الشركات الكبرى وأصحاب العلامات التجاریة العالمیة.

وأشار إلى أن الدائرة تھتم بشكل كبیر بتكثیف الحملات الرقابیة في أسواق الإمارة وبشكل متواصل من خلال خطة شاملة، ینفذھا على مدار العام فریق العمل المختص من الضباط التجاریین في إدارة الرقابة والحمایة التجاریة وذلك تأكیدًا لحرص الدائرة على القضاء على كافة مظاھر الغش التجاري والحد من الممارسات السلبیة التي قد یلجأ إلیھا بعض التجار.

وناشد مھند المستھلكین في حال تعرضھم لأي غش تجاري التواصل عبر القنوات المتوفرة لدى الدائرة، سواءً بالاتصال المباشر على 80080000 أو عبر زیارة الموقع الإلكتروني لحمایة المستھلك ae.shjconsumer.www في إطار المشاركة اللازمة. الفاعلة في الرقابة على الأسواق والإبلاغ عن الحالات المخالفة لاتخاذ

الإجراءات

ومن جھتھا صرحت شركة ادیداس ایة جي بأنھا تتوجھ بجزیل الشكر لدائرة التنمیة الاقتصادیة بالشارقة وذلك للجھد الكبیر الذي قاموا بھ في مكافحة الغش التجاري وحمایة العلامات التجاریة الخاصة بالشركة ، وإن ذلك غیر بعید عن إجراءاتالدائرة وأھدافھا التي تنصب دائماً مع مصلحة المستھلك ومصالح الشركات التي

تملك العلامات التجاریة بحیث قامت الدائرة مراراً بحمایة العلامات التجاریة وذلك تماشیاً مع أھداف الدولة التي ترمي إلى التطور الاقتصادي وتشجیع الاستثمار في مجالات الملكیة الفكریة وصولاً.