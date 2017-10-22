«مصنع الإمارات» يطور أول مسحوق من حليب الإبل للأطفال

يعمل مصنع الإمارات لإنتاج حليب الإبل ومشتقاته على تطوير تركيبة خاصة لمسحوق حليب الأطفال بالتعاون مع شركات أوروبية للفئة العمرية من سنة إلى 3 سنوات، بما يساهم في تعزيز نمو أجساد الأطفال، على أن يتم الإطلاق الرسمي للمنتج الجديد الأول من نوعه عالمياً خلال معرض الخليج للأغذية جلفود 2018 في دبي وفقاً لـسعيد جمعة بن صبيح مدير عام المصنع.

وفي تصريحات لـ «البيان الاقتصادي» بمناسبة فوز مشروب القدرة الذي ينتجه المصنع بجائزة الابتكار في معرض «أنوجا» بألمانيا مؤخراً، أشار بن صبيح إلى أن المصنع يعمل أيضاً على تطوير ألواح بروتين بنكهة التمر حيث يحتوي اللوح الواحد ما لا يقل عن 27 جراماً من بروتين حليب الإبل، معرباً عن ثقته بأن يحوز المنتج الجديد على جائزة الابتكار في الدورة القادمة لمعرض انوجا الدولي في فئة الـ «بروتين».

مشاريع توسعية

وفي إطار تلبية الطلب المتزايد على منتجات حليب النوق، قام المصنع بخطوات توسعية من حيث زيادة عدد النوق في المزرعة لتضم حتى الآن 5500 رأس، كما تم تشغيل خط جديد لإنتاج حليب الإبل المجفف بطاقة إنتاجية تبلغ 150 طناً سنوياً للتوسع في طرح منتجات جديدة ذات قيمة مضافة يدخل في تركيبها الحليب المجفف بنسب متفاوتة.

كما يجري العمل حالياً على حالياً على الانتهاء من تركيب خط تعبئة جديد لزيادة الطاقة التشغيلية وكذلك زيادة صلاحية المنتجات، حيث يعتمد الخط على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في التعبئة والتعقيم في آن واحد.

كما تم تشغيل خط انتاج آيس كريم حليب النوق في شهر مارس من العام الجاري بطاقة انتاجية قدرها 2000 لتر يوميا اضافة الى طرح 9 منتجات جديدة خلال العام الجاري، وهي الحليب طويل الأمد والـ «كابتشينو» والـ«كوفي لاتيه» ومشروب القدرة وحليب الإبل المجفف سريع الذوبان بعبوات مختلفة بنوعيه كامل الدسم وخالي الدسم ومشروبات وظيفية للعائلة .

وهي مشروب تريجر المستخدم فيه عشبة تونجات علي والعسل الطبيعي وحليب النوق وهو منتج يزيد القدرة للرجال يسمى «تريجر» ومنتج خاص لتعزيز صحة السيدات وهو منتج جلوري ومشروب خاص لتعزيز نمو الأطفال ويسمى وندر. وكذلك تم طرح منتجات العناية بالشعر تحت العلامة التجارية «كاميليور».

نمو المبيعات

ولفت بن صبيح إلى أن المصنع نجح بفضل مشاريعه التوسعية برفع حجم المبيعات في السوق المحلي بنسبة 50% مقارنة بحجمها في العام 2016، وكما تم زيادة عدد الدول التي يتم التصدير إليها في 2017 ومن أبرزها الولايات المتحدة الأميركية والدنمارك وسلطنة عمان، بالإضافة الى أسواقها الدولية السابقة مثل المملكة المتحدة وهولندا وماليزيا وسنغافورة وبعض دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، وبلغ عدد الدول التي يتم التصدير إليها 18 دولة حتى الآن.

جودة المنتجات

وأوضح بن صبيح أن «كاميليشس» تستحوذ على حصة كبيرة في سوق منتجات حليب الإبل تصل إلى 75 %، لافتاً إلى أن ذلك يأتي بفضل جودة المنتجات وتنوعها، حيث لا تقتصر على الحليب الطازج والمنكه فقط على غرار بعض العلامات المنافسة في السوق.

كما تتمتع علامة «كاميليشس» بالثقة في الأسواق المحلية والعالمية باعتبارها العلامة التجارية الوحيدة في العالم التي حصلت على تصريح المفوضية الأوروبية للتصدير الى دول الاتحاد الأوروبي تحت شروط ومتطلبات صحية صارمة.

وكذلك تصريح وزارة الزراعة الأميركية ووزارة الزراعة الروسية وكل من السلطات الماليزية والسنغافورية اضافة الى الإجراءات الصارمة التي تفرضها بلدية دبي ووزارة البيئة والتغير المناخي في الإمارات ـ كما تحمل «كاميليشس» شهادة الحلال من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ومن جاكيم في ماليزيا.

ابتكار

ومن جانبه، أوضح مطشر البدري نائب المدير العام ومدير تطوير الأعمال في مصنع الإمارات لإنتاج حليب الإبل ومشتقاته، أن حصول مشروب القدرة على جائزة الابتكار في معرض أنوجا العالمي يأتي في ظل ما يتمتع به من ميزات باعتباره منتجاً صحياً معززاً للطاقة في جسم الإنسان ويزيد من القدرة والتحمل ومناسب لجميع الفئات العمرية لكلا الجنسين كونه يختلف تماما عن منتجات الطاقة المتوفرة في الأسواق.

حيث لا يحتوي على مادة التورين الموجودة في مشروبات الطاقة، كما لا يحتوي على الكافيين الصناعي بل يعتمد على الكافيين الطبيعي المستخلص من القهوة، وعلاوة على ذلك تم تحليته بالعسل الطبيعي لتلافي أضرار السكر العادي. ومن أبرز مكوناته اضافة إلى حليب الإبل فيتامين بي 1 و6 و12 وعشبة الجورانا وQ10 والجنسنغ والعسل الطبيعي والكافيين الطبيعي.

وأشار البدري إلى أن مشروب القدرة يتوفر حاليا في الأسواق بنكهة واحدة هي نكهة الزنجبيل في عبوة صديقة للبيئة سعتها 135 ملي لتر. وقد تم إطلاقه في أسواق الدولة خلال شهر إبريل من العام الحالي في حين تم اطلاقه للسوق العالمية خلال معرض أنوجا 2017.

ميزات متكاملة

وأوضح أن المنتج الجديد لاقى إقبالاً كبيراً في الأسواق المحلية والعالمية، لافتاً إلى أن مشروب القدرة حظي بتغطية إعلامية واسعة في الصحافة الألمانية عقب الفوز بالجائزة، حيث يأتي الفوز بفضل ميزات المنتج التي يأتي في مقدمتها المكونات الطبيعية وخصوصا حليب الإبل المعروف بفوائده الصحية الكثيرة والأعشاب الطبيعية.

بالإضافة إلى كونه مشروب طاقة صحياً ولا يحتوي على اي مواد ضارة مثل التورين، إلى جانب العبوة الصديقة للبيئة والتي استخدمت فيها مواد قابلة للتحلل، ونكهة الزنجبيل المتميزة والملائمة لكل المواسم.

بالإضافة إلى استخدام العسل الطبيعي للتحلية بدلا عن السكر العادي فضلاً عن كونه مناسباً للجنسين من ذكور واناث ولجميع الفئات العمرية، إلى جانب التصميم المتميز للعبوة الذي يحتوي على بعض عناصر التراث الإماراتي مثل الناقة والصقر والدلة والبراجيل والنخلة والخط العربي وكلمة دبي بالعربية والبوم الخشبي التي تم دمجها في شريط ذهبي متميز يضم تلك العناصر بطريقة فنية ويلتف على العبوة من القاعدة مما أعطى المنتج هوية خاصة.

تسويق

أضاف المصنع إلى سلته التسويقية كلاً من السوق الحرة في مطار دبي الدولي ومطار صلالة الدولي ويجري حالياً التفاوض مع مطار أبوظبي الدولي، كما تم ادراج منتجات المصنع في مواقع التجارة العالمية الكبرى مثل أمازون في أميركا وألمانيا وموقع علي بابا الصيني وسوق دوت كوم.