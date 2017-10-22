ضريبة «صفرية» على 14 شريحة سلعية وخدمية

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن ضريبة القيمة المضافة التي سيبدأ تطبيقها بالدولة اعتباراً من بداية يناير المقبل بنسبة 5٪ على توريد معظم السلع والخدمات ستكون «صفرية» على 14 شريحة سلعية وخدمية، مشيرة إلى أن توريد واستيراد هذه الشرائح من قبل الخاضعين للضريبة ستكون بنسبة صفر.

وكشف تقرير حصل عليه «البيان الاقتصادي» أنه وفقاً للمرسوم بالقانون الاتحادي في شأن ضريبة القيمة المضافة فإن السلع والخدمات التي يخضع توريدها لنسبة الصفر تشمل توريد المعادن الثمينة الاستثمارية أو استيرادها لغايات الاستثمار وما يمكن تسميته بـ «ذهب الاستثمار».

وتحدد اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون المعادن الثمينة ومعايير اعتبارها استثمارية وتشمل التوريد الأول للمباني السكنية الذي يتم خلال 3 سنوات من تاريخ استكمال بنائها من خلال بيعها أو إيجارها كاملة أو مجزأة وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون .

وكذلك التوريد الأول للمباني المصممة خصيصاً لاستخدامها من قبل الجهات الخيرية من خلال بيعها أو إيجارها والتوريد الأول للمباني التي تم تحويلها من مبانٍ غير سكنية إلى مبانٍ سكنية من خلال بيعها أو إيجارها.

وتشمل كذلك توريد النفط الخام والغاز الطبيعي والتصدير المباشر أو غير المباشر إلى خارج الدول المطبقة لضريبة القيمة المضافة وخدمات نقل الركاب والسلع الدولية الذي يبدأ من الدولة أو ينتهي فيها أو يمر عبر أراضيها بما في ذلك الخدمات المرتبطة بهذا النقل والنقل الجوي للركاب داخل الدولة في حال اعتبر هذا النقل «دولياً» وفقاً لمعاهدة وارسو.

وكذلك توريد وسائط النقل الجوية والبحرية والبرية المستخدمة لنقل الركاب والسلع بالإضافة إلى توريد الخدمات والسلع المرتبطة بتوريد وسائط النقل المشار إليها والمخصصة لتشغيلها أو تصليحها أو صيانتها أو تحويلها.

وأشارت الهيئة الاتحادية للضرائب إلى أن السلع والخدمات التي يخضع توريدها لنسبة الصفر تشمل أيضاً توريد خدمات التعليم والسلع والخدمات المرتبطة بها لدور الحضانة ومرحلة ما قبل التعليم الأساسي والتعليم الأساسي، بالإضافة إلى مؤسسات التعليم العالي المملوكة للحكومة الاتحادية أو المحلية أو الممولة من قبلهم، وكذلك توريد خدمات الرعاية الصحية الوقائية والأساسية والسلع والخدمات المرتبطة بها.

وكذلك توريد طائرات وسفن الإنقاذ والمساعدة جواً وبحراً وتوريد السلع والخدمات المرتبطة بخدمات نقل السلع أو الركاب على متن وسائط النقل الجوية والبحرية والبرية بالنسبة لخدمات نقل الركاب والسلع الدولية الذي يبدأ من الدولة أو ينتهي فيها أو يمر عبر أراضيها بما في ذلك الخدمات المرتبطة بهذا النقل والنقل الجوي للركاب داخل الدولة في حال اعتبر هذا النقل «دولياً» وفقاً لمعاهدة وارسو والمخصصة للاستهلاك على متنها أو ما يستهلك بأية واسطة نقل أو أي تركيب أو إدخال عليها أو أي استخدام آخر خلال عملية النقل.