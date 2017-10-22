دبي عاصمة البلوك تشين في العالم قريباً

أكد موقع «كريبتو انسايدر» أن دبي اقتربت جداً من تحقيق طموحها بأن تصبح عاصمة البلوك تشين في العالم. وقال: على مدى نصف القرن الماضي، تحولت دبي من مدينة صحراوية إلى حاضرة عالمية مترامية الأطراف تضم 2.7 مليون نسمة.

وقد حققت المدينة قفزة كبيرة على خلفية التكنولوجيا. وأضاف: إن دبي سلكت سبيل التكنولوجيا بطريقة جادة. ففي وقت سابق من العام، أعلنت المدينة عزمها التحليق بالتاكسي الطائر من دون طيار، وكشفت النقاب مؤخرا عن نموذج خاص بها من الـ«روبوكوب» (الشرطي الآلي). وفيما تحولت تلك الأشياء من أحلام الخيال العلمي في النهاية إلى حقيقة واقعة، بات من الواضح أن دبي، تمضي قدما وفقا للخطة المرسومة.

وتابع: أصبحت الإمارة مدينة تنافسية عالميا، تجذب كفاءات عاملة أجنبية ماهرة بشكل لا يصدق من جميع أنحاء العالم. ونقل الموقع عن الدكتورة عائشة بن بشر، مدير عام مكتب دبي الذكي قولها: إن الهدف هو جعل دبي عاصمة عالمية للبلوك تشين، والاستفادة من فرص تحقيق وفورات إضافية بقيمة 5.5 مليارات درهم من خلال التوظيف الأمثل لهذه التقنية القوية في القطاعات الخدمية المختلفة.