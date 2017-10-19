طيران الإمارات في المركز الرابع عالمياً ضمن أفضل 20 ناقلة

حلت طيران الإمارات في المرتبة الرابعة في قائمة أفضل 20 شركة طيران في العالم، نشرتها مجلة «كونديه ناست ترافيلر» لعام 2017، بناء على خيارات قرائها، متقدمة على الخطوط السويسرية، وفيرجن اتلانتيك، وكاثي باسفيك.

وقالت المجلة إن الامتيازات الفاخرة التي تقدمها طيران الإمارات لمسافريها المتميزين من صالات فخمة، ومقصورات استحمام في الأجواء، قد تحظى بكل الاهتمام، وأضافت المجلة أن هذا ليس سوى جزء من السبب الذي يجعلها تحظى بدرجات عالية جداً في وجدان المسافرين، فبفضل أسطولها المتنامي من طائرات إيرباص، A380 ونظام الترفيه المتطور الذي يضم 1800 قناة، واتصال واي-فاي، حصلت شركة الطيران التي تتخذ من دبي مقرا لها على علامات عالية في جميع الفئات، بدءاً من وسائل الراحة الجوية إلى المأكولات والمشروبات إلى راحة المقعد.

كما تسجل صالات المطار علامات جيدة، بمقصورات استحمام وغرف هادئة في دبي ووجهات رئيسية مثل نيويورك ولندن.

ومن جهة أخرى تستعد الناقلة، لاستلام طائرتها المئة من طراز إيرباص A380، في 3 نوفمبر المقبل