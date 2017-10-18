السماح لـ 5 فئات باسترداد ضريبة القيمة المضافة

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أنه سيتم السماح باسترداد ضريبة القيمة المضافة لخمس فئات وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات التي ستحددها اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون ضريبة القيمة المضافة التي تعدها حالياً وتطورها وزارة المالية، والمتوقع صدورها قبل نهاية العام الجاري. وأوضح تقرير للهيئة الاتحادية للضرائب حصل «البيان الاقتصادي» عليه، أن الهيئة ستقوم بإرجاع الضريبة المحصلة عن أي توريد أو استيراد تم من قبل المواطنين الإماراتيين بالنسبة للسلع والخدمات المتعلقة بتشييد مساكن جديدة لا يكون من ضمن ممارساتها الأعمال.

وكذلك للأشخاص غير المقيمين في الدولة أو إحدى الدول المطبقة لضريبة القيمة المضافة ممن يمارسون الأعمال في حالة عدم خضوع هؤلاء الأشخاص للضريبة. ووفقاً للتقرير، فإن الهيئة ستقوم بإرجاع الضريبة المحصلة عن أي توريد أو استيراد تم من قبل أشخاص غير مقيمين بالنسبة للسلع الموردة لصالحهم في الدولة، والتي سيتم تصديرها، وكذلك بالنسبة للحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية والهيئات والبعثات الدبلوماسية وفقاً لأحكام الاتفاقيات التي تكون الدولة طرفاً فيها كما ستقوم الهيئة بإرجاع الضريبة المحصلة من أي أشخاص أو فئات يصدر بتحديدهم قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح معالي وزير المالية.

وأشارت الهيئة إلى أن إرجاع الضريبة للأشخاص غير المقيمين في الدولة أو إحدى الدول المطبقة لضريبة القيمة المضافة ممن يمارسون الأعمال في حالة عدم خضوع هؤلاء الأشخاص للضريبة وللأشخاص غير المقيمين بالنسبة للسلع الموردة لصالحهم في الدولة، والتي سيتم تصديرها، يهدف لتشجيع هذه الأعمال على ممارسة أعمالها في الدولة، ولكون الكثير من الدول الأخرى تطبّق نظام ضريبة القيمة المضافة، فإن من شأن هذا القرار أن يحفظ للأعمال الإماراتية قدرتها على استرجاع ضريبة القيمة المضافة التي تترتب عليها عند زيارتها للدول الأخرى التي تطبق نسب ضريبة أعلى بكثير من التي ستطبق في الدولة.