مكتوم بن محمد يفتتح أسبوع دبي للاستثمار

افتتح سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي الدورة الثالثة من "أسبوع دبي للاستثمار"، والذي تنظمه مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، لتعريف المستثمرين بمزايا دبي من خلال استعراض التطورات المتسارعة التي يفرضها القرن الحادي والعشرون، والخطط الاستراتيجية الإقليمية التي تهدف إلى التحول إلى مرحلة اقتصاد ما بعد النفط، وخطة دبي 2021، ودور دبي المتنامي كمحور رئيس في الاقتصاد العالمي وبوابة للأسواق الإقليمية ومدينة ذكية ومستدامة رائدة عالمياً.

وخلال جولة سموه في المعرض المصاحب للحدث تم إطلاق تقرير "مزايا دبي" الذي تصدره مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار لتعريف مجتمع المستثمرين المحلي والعالمي بالتطورات الهائلة التي تشهدها دبي. كما تم إطلاق تقرير "مؤشر مستقبل الصحة العالمي"، حيث تصدرت دولة الإمارات العربية تصنيف المؤشر من حيث الجاهزية لتطبيق الرعاية الصحية الذكية، للعام الثاني على التوالي. ويصدر التقرير بدعم من شركة فيليبس العالمية، وهو مؤشر بحثي عالمي يصدر سنويا ويصنف 23 دولة من قبل شركات أبحاث متخصصة ومستقلة. وتم أيضاً إطلاق مركز الاستدامة في البحوث والتعليم التابع لجامعة "مودول-دبي" ويعد أول مركز متخصص في الاستدامة في البحوث والتعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وشهد سموه جلسة حوار القادة التي استضافت على مدار العاميين الماضيين العديد من الشخصيات البارزة من قادة القطاعين الحكومي والخاص. وشارك في الجلسة سعادة سلطان بن سليم، رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية ورئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي؛ وسعادة محمد علي العبار، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية، وأدارتها كورتني فينغار، رئيسة تحرير، مجلة إف دي آي اينتيليجنس من مجموعة فينانشال تايمز.

من جهة أخر كرم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، الفائزين بجائزة دبي للاستثمار المؤثر في التنمية (3 فئات) وهم: شركة بروكفيلدز الكندية عن فئة أكبر مشروع استثماري، وشركة علي بابا الصينية عن فئة أكبر استثمار تقني، وشركة أمازون الأمريكية عن فئة أكبر صفقة استحواذ، وألتقطت لسموه صورة جماعية مع الرعاة.

وأكد سعادة سامي القمزي مدير عام اقتصادية دبي، في كلمته الافتتاحية على أن تناول موضوع مستقبل الاستثمار خلال أسبوع دبي للاستثمار يعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الحكيمة، ونجحت "اقتصادية دبي" خلال 25 عاما في إرساء بيئة اقتصادية ثرية وجاذبة، شجعت كبريات المؤسسات العالمية لاتخاذ الإمارة مقراً إقليمياً لها.. وحرصها على مواصلة جهودها الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وخلق بيئة تنافسية صحية وآمنة.

وأضاف القمزي أن هذه المبادرة تتبع نهج التنمية الذي تبعته حكومة دبي والمبني على سلسلة من المبادئ كالشراكة بين القطاعين الخاص والعام عبر بناء شبكة من العلاقات القوية القائمة على الثقة والاحترام المتبادل مع مجتمع الأعمال الدولي، ومؤسسة دبي لتنمية الاستثمار تعمل على تهيئة البيئة الملائمة التي تعزز فرص نجاح ونمو وتوسع الأعمال بحلول مبتكرة وعصرية تواكب تطلعات المستثمرين الحالية والمستقبلية.

وأعلن القمزي في إطار مبادرة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي..، لتعزيز دور "الاستثمار المؤثر في التنمية" عالمياً، عن إطلاق "جائزة دبي للاستثمار المؤثر في التنمية"، التي سيتم الإعلان عنها سنويا في إطار فعاليات "أسبوع دبي للاستثمار" وتعد الجائزة الأولى من نوعها عالمياً، كما أكد أن دبي نجحت في الحفاظ على مكانتها كوجهة مفضلة عالميا للاستثمار الأجنبي المباشر.

و قال فهد القرقاوي المدير التنفيذي في مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، أن دبي تعد مدينة المستقبل وبوابة عالمية للأعمال، ومن أهم المحفزات الاستراتيجية التي تعزز من ثقة مجتمع المستثمرين المحليين والعالميين، وتتميز أيضاً بارتباطها التجاري والثقافي الوثيق مع الأسواق الإقليمية الواعدة، والبنية التحتية اللوجستية بالإمارة هي الأفضل في العالم، و"أسبوع دبي للاستثمار" لا تقتصر مهامه على طرح الفرص الاستثمارية في إمارة دبي فقط، وإنما عرض مكونات اتجاهات وقضايا الاستثمار الحالية والمستقبلية، وسبل تعزيز الشراكة المستدامة والتنافسية بين المستثمرين الإماراتيين والعالميين.

حضر الافتتاح معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، وسعادة عبدالله الشيباني الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومعالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة بدبي، وعمدة مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية السيد مارسيلوا كريفيلا، وعدد من المسؤولين.

ويشارك في فعاليات أسبوع دبي للاستثمار كبار قادة القطاع الحكومي والشركات العالمية والرائدة في المنطقة وممثلو بنوك وصناديق الاستثمار، إلى جانب الوفود الرسمية ولفيف من الخبراء والمختصين من المؤسسات الدولية وبيوت الخبرة العالمية. ويتضمن برنامج الفعاليات عددا من المتحدثين البارزين وجلسات حوار مباشر وورش عمل متخصصة إلى جانب الجلسات والاجتماعات المغلقة والزيارات الميدانية.

وضمت فعاليات أسبوع دبي للاستثمار جلسات حوارية تحت عنوان "مزايا دبي: معالم المستقبل" و"الاستثمار الاستراتيجي: الاتجاه الإقليمي نحو التنويع والابتكار الاقتصاديين" و "من الاضطراب إلى النمو: الاستثمار في المستقبل الرقمي".

ويضم أسبوع دبي للاستثمار رعاه استراتيجيين وهم: شركة دبي للاستثمار، وسوق دبي الحرة، ومراس القابضة، ومجمع دبي للعلوم، وشركة فيليبس. كما يضم أسبوع دبي للاستثمار أربعة من الشركاء الإعلاميين على المستوى المحلي والعالمي، وهم: مؤسسة دبي للإعلام، وسي أن بي سي عربية، وفرانس 24 (إذاعة مونت كارلو الدولية)، والتلفزيون الصيني العربي.