"أدنوك " تطلق الهوية المؤسسية الجديدة الموحدة لمجموعة شركاتها

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" اليوم في احتفال اقامته بمقرها الرئيسي على كورنيش أبوظبي عن توحيد الهوية المؤسسية لمجموعة شركاتها بما يتماشى مع الدور المهم الذي تقوم به في ضمان الاستثمار الأمثل لموارد الطاقة ومساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات وتماشيا مع استراتيجية الشركة التي تركز على استشراف المستقبل وتحقيق النمو الذكي من خلال ركائز أساسية تشمل الاستثمار في الموارد البشرية والارتقاء بالأداء ورفع الكفاءة وتعزيز القيمة والعائد الاقتصادي وإرساء ثقافة مؤسسية موحدة ونظام حوكمة جديد.

حضر إطلاق الهوية الجديدة معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" ومجموعة شركاتها وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.