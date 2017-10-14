هبوط اضطراري لطائرة "الاتحاد" في أستراليا

هبطت طائرة تابعة لشركة " الاتحاد للطيران" اضطرارياً في مطار إديلايد الأسترالي أثناء رحلة لها من أبو ظبي إلى سيدني صباح اليوم وذلك بعد إضاءة مؤشر إنذار في قمرة القيادة.

وقال متحدث رسمي باسم الشركة أنه تم تحويل رحلة الاتحاد للطيران رقم EY450 المتجهة من أبوظبي إلى سيدني، إلى مطار أديلايد إثر تلقي قمرة القيادة ما يفيد بوجود عطل فنى، حيث يجري البحث حاليا لمعرفة سبب العطل.

وأضاف المتحدث أن الطائرة هبطت في تمام الساعة الخامسة صباح اليوم السبت "بالتوقيت المحلي" وتم فحصها من قبل فريق المهندسين المختص، في حين تمت استضافة المسافرين في صالة المطار وامدادهم بآخر المستجدات.

وبسبب القيود على ساعات عمل الطاقم الجوي، تعمل الشركةعلى توفير رحلات بديلة للمسافرين المتأثرين جراء ذلك..كما تم الغاء رحلة الاتحاد للطيران رقم 1EY45 المتجهة من سيدني إلى أبوظبي في حين تعمل الشركة على إعادة حجز رحلات المسافرين المتأثرين.

وقال المتحدث الرسمي .. تعتذر الاتحاد للطيران عن أي إزعاج قد طرأ لضيوفها الكرام نتيجة هذا التأخير، حيث تأتي سلامة الضيوف وطاقم الطائرة في قمة الأولويات.