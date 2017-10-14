سعيد الطاير: كهرباء دبي تستفيد من التحول الذكي

قال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «إن مشاركة هيئة كهرباء ومياه دبي في أسبوع جيتكس للتقنية 2017 الذي اختتم فعالياته أول من أمس، مثلت فرصة هامة لاستعراض أحدث التجارب التقنية وأفضل الممارسات العالمية للاستفادة من أبرز ما توصلت إليه التقنية الحديثة في جميع المجالات، حيث استفادت هيئة كهرباء ومياه دبي من أحدث التجارب وأفضل الممارسات في مجال التحول الذكي، وعملنا على عقد اتفاقيات الشراكة مع كبرى المؤسسات التي ستسهم في تطوير خدمات وتطبيقات الهيئة والوصول بها إلى أعلى المستويات لتساير التطور المستمر ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة عن طريق استشراف المستقبل».

تدشين

وشهدت فعاليات مشاركة الهيئة في «أسبوع جيتكس» تدشين سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لحكومة دبي، مبادرة الهيئة للتعاملات الرقمية «البلوك تشين» لخدمة الشاحن الأخضر، التي تعد إحدى مبادراتها الداعمة لاستراتيجية دبي للتعاملات الرقمية «البلوك تشين»، الأولى من نوعها على مستوى العالم.

وزار المنصة خلال فترة المعرض سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ومعالي سهيل محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، ومحمد محمد صالح، مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، والدكتور عبد الله الكرم، رئيس مجلس المديرين ومدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، وجمال بن حويرب، العضو المنتدب لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم، بالإضافة إلى كبار المسؤولين من القطاعين العام والخاص، وعدد كبير من الزوار.

نشاط

وتم عقد شراكات جديدة وفاعلة مع الجهات المتميزة إقليمياً وعالمياً في المجال التقني، منها تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات في مركز المستقبل لإسعاد المتعاملين، الذي يضم على منصات الدفع الذكية، والموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للهيئة بحلة جديدة، وموظف الهيئة الافتراضي «رمّاس».