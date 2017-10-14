دبي الدولي السادس عالمياً في الشحن الجوي

حل مطار دبي الدولي في المركز السادس في تصنيف أهم 50 مطارا عالميا من حيث الشحن الطني لأحدث الشهور مسجلا زيادة بنسبة 10.15% على أساس سنوي.

ووفقاً لمجلس المطارات العالمي سجل دبي الدولي 221.51 طناً في شهر أغسطس بزيادة عن 213.26 في شهر يوليو، و215.67 طناً في شهر يونيو، و217.88 طناً في شهر أبريل. وتصدر التصنيف الذي نشرته بلومبيرغ أمس مطار هونغ كونغ الدولي بـ 412.00 طناً، ومطار ممفيس بـ 375.18 طناً، ومطار شنغهاي بودونغ الدولي في الصين 307.81 أطنان، ثم مطار انكوراج الدولي 233.87 طناً، وفي المركز الخامس مطار انشيون الدولي في كوريا الجنوبية 230.67 طناً.