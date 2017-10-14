الإمارات الأفضل إدارة للاقتصاد في المنطقة

كشف أحدث تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي حول النظرة المستقبلية للمنطقة 2017 أن الإمارات تتمتع بأفضل الاقتصادات إدارة في المنطقة.

وقال غاربيس إراديان، كبير اقتصاديي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المعهد الذي يتخذ من واشنطن مقراً له، إن ما تملكه الإمارات من احتياطيات مالية كبيرة (تقدر بنحو 670 مليار دولار)، ومكانتها كملاذ آمن، وبنيتها التحتية المثالية، وبنوكها الصلبة، وبما تتمتع به من اقتصاد متنوع، وعلاقاتها في الأعمال التجارية، من شأنه مساعدة الاقتصاد على النمو متوقعاً أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي إلى 3 % في عام 2017 و3.5 % مدعوماً باستثمارات في التحضير لمعرض إكسبو 2020 وتحسن في معنويات القطاع الخاص مع التعافي التدريجي في أسعار النفط.