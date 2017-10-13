دبي الأولى إقليمياً في مؤشر قوة المدن

المصدر:
  • Ⅶ دبي - وائل الخطيب
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حلّت دبي في المركز الأول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمركز 23 عالمياً في مؤشر قوة المدن 2017 الصادر عن معهد التحضر الاستراتيجي في واشنطن، متقدمةً على برشلونة وبوسطن ومدريد وفانكوفر وواشنطن وكوالالمبور وبانكوك وجنيف بمجموع 969.6 نقطة.

كما حلّت في المركز 11 عالمياً في مؤشر الاقتصاد الفرعي، وفي المركز 31 في مؤشر البحوث والتطوير الفرعي وفي المركز التاسع في مؤشر التفاعل الثقافي. كما جاءت دبي في المركز 31 في قابلية العيش، وفي المركز 13 في مؤشر سهولة الوصول. واستند المؤشر الذي دخلته دبي للمرة الأولى، وضم 44 مدينة، إلى عوامل مثل التمويل وقابلية العيش والدراسات والأبحاث والتفاعل الثقافي وأنشطة المدن من حيث الإدارة والفنون. وحلّت نيويورك ولندن وبكين وطوكيو وشنغهاي في المراكز الخمسة الأولى.

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