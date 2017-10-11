طيران الإمارات و"كوانتاس" تكشفان عن تطوير الشراكة بينهما

أعلنت طيران الإمارات وكوانتاس اليوم عن تعديلات إضافية على شبكة الخطوط المشمولة باتفاقية الشراكة بينهما، لتوفير مزيد من الخدمات وخيارات السفر بين أستراليا ونيوزيلندا.

وتعكس هذه الخطوة الطلب المتنامي من العملاء، وقوة شبكتي الناقلتين، كما توفر مزيداً من خيارات مواصلة السفر من وإلى آسيا والمملكة المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وسوف تتوقف طيران الإمارات إعتباراً من مارس المقبل عن تسيير رحلات من ملبورن وبريسبن إلى أوكلاند في حين ستستمر في تشغيل رحلاتها اليومية المباشرة من دون توقف بين أوكلاند ودبي وخدمة كرايستشيرش اليومية من دبي عبر سيدني بطائرات الإيرباص A380 فيما تدرس الناقلة حالياً إمكانية إطلاق خدمات أخرى مباشرة من دون توقف بين دبي ونيوزيلندا.

ولتوفير مزيد من خيارات السفر بين أستراليا ونيوزيلندا سوف تضيف كوانتاس إلى خدمتها الحالية بين ملبورن وأوكلاند 7 رحلات عودة جديدة أسبوعياً، كما ستضيف رحلتي عودة أسبوعياً بين بريسبين وأوكلاند. وسوف يعمل بعض هذه الرحلات بطائرات الإيرباص A330.

وسوف تحمل رحلات كوانتاس بين سيدني ونيوزيلندا رمز طيران الإمارات وستتيح إمكانية مواصلة السفر بسلاسة إلى لندن عبر بيرث أو سنغافورة، وبين أستراليا وأوروبا عبر دبي على رحلات طيران الإمارات حيث سيستفيد المسافرون بين أستراليا ونيوزيلندا، وخصوصاً رجال الأعمال، من هذا التعديل على جدول الرحلات.

وتتيح التعديلات أيضاً المجال أمام طيران الإمارات لدراسة إعادة جدولة مغادرة رحلاتها من أستراليا ما سيوفر للعملاء مزيداً من خيارات مواصلة السفر من وإلى 38 وجهة في أوروبا و28 وجهة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تخدمها الناقلة بطائرات الإيرباص A380 والبوينج 777.

وتم إدراج التعديلات المقترحة ضمن طلب تجديد الشراكة بين طيران الإمارات وكوانتاس لخمس سنوات إضافية، الذي قدّم إلى لجنة المنافسة وحماية والمستهلك الأسترالية ووزير النقل النيوزيلندي للموافقة عليها.

ويشمل الطلب المقدم من الناقلتين، كما أعلن مؤخراً، تشغيل كوانتاس رحلاتها بين سيدني ولندن عبر سنغافورة بدلاً من دبي، وإضافة رحلة يومية رابعة لطيران الإمارات بين دبي وسيدني بطائرات الإيرباص A380.

وقال السير تيم كلارك رئيس طيران الإمارات ان السنوات الخمس الأولى من شراكتهم مع كوانتاس اثمرت نتائج إيجابية، وسوف يسهم تمديدها في الاستفادة بشكل أكبر من قوة شبكة الناقلتين، وتوفير مزيد من فرص السفر للعملاء وإتاحة مزايا إضافية للملايين من المسافرين الدائمين فضلا عن الاستمرار في تطوير الخدمات المقدمة للعملاء، والمساهمة في توفير مزيد من الفرص لتعزيز حركة التجارة والسياحة الدولية.

وقال آلان جويس، الرئيس التنفيذي لكوانتاس: "توفر التعديلات المدرجة ضمن الطلب المقدم من كوانتاس وطيران الإمارات إلى الجهات التنظيمية مزيداً من خيارات السفر للعملاء مشيرا الى ان فكرة الشراكة قامت أصلاً على أن بإمكانهما معاً خدمة عملائهما بصورة أفضل، وهو ما نجحوافي تحقيقه خلال السنوات الخمس الماضية.

يذكر انه يمكن حجز تذاكر السفر إلى نيوزيلندا على رحلات كوانتاس الجديدة اعتباراً من يوم غد فيما سيتم تحويل الحجوزات الحالية على رحلات طيران الإمارات إلى نيوزيلندا التي يشملها التغيير على رحلات كوانتاس، أو سيتم توفير خيار تغيير الرحلات.