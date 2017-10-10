‏⁧‫حمدان بن زايد‬⁩ يطلع على مشاريع ⁧‫أدنوك‬⁩ في زركوه وداس

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " ماضية في تطوير البنية التحتية في مختلف القطاعات مع التركيز على ترسيخ المكانة المتقدمة للدولة في قطاع الطاقة.

وقال سموه ان خطط وبرامج الارتقاء بالمشروعات تحظى كذلك بإهتمام بالغ ودعم متواصل من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة .

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها سموه إلى جزيرتي زركوه وداس حيث اطلع على مشاريع أدنوك وافتتح مبنى نظم التحكم في جزيرة داس.

وأشاد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان بالجهود التي تبذلها أدنوك لتطوير أعمالها وتطبيق استراتيجية تتسم بالابتكار والمرونة لضمان استمرار المكانة الرائدة لدولة الإمارات في قطاع الطاقة.

وقال سموه " ان الخبرات والقدرات الكبيرة التي تمتلكها أدنوك تضمن لها النجاح في النقلة النوعية التي تعمل على تحقيقها لمواكبة تطورات قطاع الطاقة وضمان استدامة دورها كمساهم فاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات".

كما التقى سموه خلال الزيارة عددا من كوادر أدنوك من أبناء وبنات الوطن ونقل لهم تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ..مؤكدا حرص سموههما على توفير كافة سبل النجاح لأبناء الدولة كي تكون الامارات دائما في المقدمة والطليعة بين دول العالم.

كما نقل سموه خلال اللقاء تحيات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ..مشيدا بدعم سموها اللامحدود لمسيرة المرأة الإماراتية وتمكينها في مختلف القطاعات بحيث أصبحت شريكاً فاعلاً ومساهماً في عملية التنمية المستدامة.

وأعرب سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان عن سعادته بلقاء كوادر أدنوك الوطنية متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح ومواصلة مسيرة الخير والعطاء وخدمة وطننا الغالي وحثهم على بذل المزيد من الجهد وتعزيز تضافر الجهود في ما بينهم واختصار الزمن وإنجاز الأهداف المنشودة في أقرب مدة ممكنة.