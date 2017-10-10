ولي عهد رأس الخيمة يفتتح مكتب إكسبو 2020 دبي في رأس الخيمة

المصدر:
  • رأس الخيمة- ناهد مبارك
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افتتح سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة اليوم مكتب إكسبو 2020 دبي في رأس الخيمة، بحضور معالي ريم إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي وعدد من كبار المسؤولين وذلك في مبنى برج جلفار.

ويأتي ذلك لتعزيز التعاون والتكامل في إشراك الأفراد والجهات الحكومية والشركات الصغيرة والمتوسطة في مسيرة إكسبو وإتاحة الفرصة لهم لتأسيس شراكات بناءة ومثمرة.

وكشفت معالي ريم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي والمدير العام لاكسبو 2020  دبي في تعليق لها أثناء افتتاح المكتب  في إمارة رأس الخيمة عن افتتاح مكاتب اخرى في إمارات الدولة وفقا لما تقتضيه الحاجة وقتها. وهناك برامج وأنشطة ستنطلق قريبا من مكتب اكسبو 2020 دبي رأس الخيمة.

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