ولي عهد رأس الخيمة يفتتح مكتب إكسبو 2020 دبي في رأس الخيمة

افتتح سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة اليوم مكتب إكسبو 2020 دبي في رأس الخيمة، بحضور معالي ريم إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي وعدد من كبار المسؤولين وذلك في مبنى برج جلفار.

ويأتي ذلك لتعزيز التعاون والتكامل في إشراك الأفراد والجهات الحكومية والشركات الصغيرة والمتوسطة في مسيرة إكسبو وإتاحة الفرصة لهم لتأسيس شراكات بناءة ومثمرة.

ريم الهاشمي: انطلاق برامج وأنشطة من مكتب اكسبو 2020 دبي في رأس الخيمة، وسيتم افتتاح مكاتب اخرى في إمارات الدولة وفقا لما تقتضيه الحاجة pic.twitter.com/KIsQGOmY7f — البيان الاقتصادي (@AlBayanBusiness) October 10, 2017

وكشفت معالي ريم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي والمدير العام لاكسبو 2020 دبي في تعليق لها أثناء افتتاح المكتب في إمارة رأس الخيمة عن افتتاح مكاتب اخرى في إمارات الدولة وفقا لما تقتضيه الحاجة وقتها. وهناك برامج وأنشطة ستنطلق قريبا من مكتب اكسبو 2020 دبي رأس الخيمة.