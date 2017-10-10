دبي تعرض تقنيات تحولها إلى مدينة مستقبلية

قالت وكالة اسوشيتدبرس إن دبي تعرض وتتبنى تقنيات حديثة سوف تحولها إلى مدينة مستقبلية.

وقالت الوكالة ذلك تعليقاً على انطلاق معرض جيتكس الدولي، مشيرة إلى أن التقنيات المعروضة تشمل التاكسي الطائر ذاتي القيادة والشرطي الروبوت، وسوف تتحول دبي إلى مدينة مستقبلية بتبني تلك التقنيات الحديثة.

وأضافت الوكالة أن دبي رسمت لنفسها صورة جعلتها تشتهر بأنها المدينة المستقبلية ومركز الأفكار الإبداعية المبتكرة، ورسخت تلك الصورة من خلال خط الأفق والجزر الاصطناعية. وكانت دبي حريصة في معرض العام الجاري، النسخة 37 من جيتكس الذي يختتم غداً الخميس، على أن تلقي الضوء على أحدث التقنيات المستقبلية. ويشارك في هذا المعرض 4 آلاف شركة من 71 دولة لعرض أحدث ما توصلت إليه التقنيات الحديثة في العالم.