مطار دبي الدولي الأول عالمياً بحلول 2023

توقع محللون أن يحتل مطار دبي الدولي المركز الأول عالمياً بحلول عام 2032.

وأشار موقع «امي انفو» إلى توقعات شركة مطارات دبي بارتفاع عدد الركاب والمسافرين بشكل كبير في الفترة المقبلة، ما يعني الحاجة إلى إضافة طاقة استيعابية جديدة إلى المطار وسرعة إنجاز التوسعات في مطار آل مكتوم الدولي، ثاني مطارات دبي.

وقد بلغ عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي 84 مليوناً في العام الماضي، ما يعني أن تحقيق رقم 100 مليون مسافر رقم سهل، وفق ما قاله ساج أحمد كبير المحللين في ستراتيجيك ايرو للأبحاث. وأضاف انه إذا استمر معدل النمو بهذه الوتيرة فسوف يحطم مطار دبي الدولي حاجز 100 مليون مسافر عام 2019.

وأشار أحمد إلى أنه مركز سياحي يستقطب الزائرين من أنحاء العالم، فضلا عن انه مركز طيران يربط الشرق بالغرب. وهذا ما أدى إلى الارتفاع الكبير في عدد المسافرين عبر المطار، دون أي علامات على تراجع تلك الأرقام.

وتبلغ تكلفة توسعات مطار آل مكتوم الدولي 32 مليار دولار، بهدف أن تصل طاقته الاستيعابية إلى 240 مليون مسافر. ووضعت الشركة استراتيجية طويلة المدى للوفاء بالطلب المتزايد ورفع مستوى الخدمات.