«تلغراف»: دبي ضمن أفضل 15 مقصداً سياحياً في العالم

اختارت صحيفة تلغراف البريطانية دبي ضمن قائمة أفضل 15 مدينة سياحية في العالم لهذا العام. وذكرت أن هناك العديد من الأسباب التي تدعو إلى زيارة المدينة، مشيرة إلى جمال معمار الفنادق فيها، والرمال البيضاء الدافئة على الشواطئ.

كما أشارت الصحيفة إلى وجود العديد من مراكز التسوق العملاقة، فضلاً عن السوق القديم المعبر عن ثقافة عربية تاريخية أصيلة. أما صحيفة «لو سوار» البلجيكية فقالت، إن دبي مدينة لا تتردد أمام أي تحدٍ، وتحقق النجاح عبر مجموعة من التحف العمرانية.

وأضافت أن حركة البناء والتنمية مستمرة في المدينة بلا نهاية. وتستقبل دبي ملايين السياح على أرضها التي يعيش عليها رعايا يحملون 217 جنسية. وزار دبي مليون زائر عام 1994، وارتفع إلى 3 ملايين عام 2000 وإلى أكثر من 10 ملايين حالياً، وهي أرقام مذهلة خلال فترة وجيزة. وتتحمل دبي هذا التدفق الهائل من السائحين والمقيمين بمهارة وحرفية.

أما صحيفة «لو زيكو» الاقتصادية الفرنسية فقالت، إن الإمارات تقدمت إلى المرتبة الخامسة عالمياً في قائمة البلدان التي يُفضلها المغتربون الفرنسيون للعيش والعمل في العام الجاري، مقابل المرتبة السادسة العام الماضي.