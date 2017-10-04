500 شركة بمعرض الساعات والمجوهرات في الشارقة

افتتح الشيخ خالد بن عبدالله بن سلطان القاسمي رئيس دائرة الموانئ والجمارك بالشارقة، صباح أمس بمركز إكسبو الشارقة، فعاليات الدورة 43 لمعرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات.

وذلك برعاية من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبمشاركة 500 جهة عارضة محلية وإقليمية وعالمية، وتستمر فعاليات المعرض 4 أيام يعرض خلالها المشاركون في الحدث أحدث خطوطهم وتشكيلاتهم وابتكاراتهم في مجال تصميم وصناعة الساعات والمجوهرات والمشغولات الذهبية أمام جمهور كبير من التجار والمستهلكين من مختلف أنحاء المنطقة والعالم.

والتقى الشيخ خالد بن عبدالله، عدداً من العارضين ومسؤولي الأجنحة الوطنية، حيث تشارك في هذه الدورة العديد من الدول الرائدة في مجال صناعة الساعات والمجوهرات، وفي مقدمتها الهند وهونغ كونغ وإيطاليا وماليزيا وسنغافورة وتايلاند ولبنان، إلى جانب شركات رائدة وعلامات تجارية شهيرة من كل من الولايات المتحدة ة والمملكة المتحدة وروسيا واليابان ولاتيفيا وليتوانيا والسعودية والأردن والبحرين وتايوان، عدا عن عشرات الشركات الإماراتية.

كما تجول في أروقة المعرض يرافقه عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، ووليد بوخاطر النائب الثاني لرئيس غرفة الشارقة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وإكسبو، وخالد بن بطي الهاجري مدير عام غرفة الشارقة، وسيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة.

كما اطلع على أحدث التشكيلات والابتكارات في مجال الساعات والمجوهرات وآخر خطوط الموضة والتصاميم المعاصرة، منوهاً بنجاح المعرض في استقطاب العديد من العارضين الجدد والأجنحة الوطنية الأجنبية ونخبة من أهم العلامات التجارية الرائدة في قطاع صناعة وتجارة وتصميم الساعات والمجوهرات على مستوى العالم.

تعزيز

وقال إن حجم المشاركة في المعرض يؤكد مكانة الحدث وأهميته المتنامية عاماً تلو عام بالنسبة للشركات الدولية الراغبة بالتوسع وتعزيز حضورها في أسواق الدولة والمنطقة، مثنياً على حسن التنظيم ومستوى الخدمات الراقية التي يحرص إكسبو الشارقة على توفيرها للعارضين والزوار، والتي تعكس حرص الإمارة على تعزيز سمعتها ومكانتها كمركز اقتصادي رائد لممارسة التجارة والأعمال والاستثمار في مختلف القطاعات.

من جانبه قال عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة إن معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، بات يلبي متطلبات سوق المجوهرات في الدولة والمنطقة ويوفر فرصة مثالية للتجار ورجال الأعمال من مختلف دول المنطقة لعقد صفقات البيع وبناء الشراكات والتأسيس للتعاملات التجارية، عدا عن توفيره تجربة مميزة للمشترين.

لافتاً إلى أن معرض الساعات والمجوهرات يعتبر واحداً من الفعاليات الاقتصادية الرئيسية التي تسهم بدور بارز في تنامي القدرة التنافسية لتجارة وصناعة الذهب والمجوهرات والساعات في الإمارات وأهميتها على خارطة التجارة العالمية، وخاصة في ظل استحواذ الدولة على 14% من حجم تجارة الذهب العالمية وارتفاع حجم تجارة الذهب فيها إلى 244.3 مليار درهم خلال عام 2016.

مكانة

من جهته أكد سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة أن فعاليات المعرض تقام على مساحة 30 ألف متر مربع وبرعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة ويستمر 4 أيام، لافتاً إلى أنه يعتبر أحد أكبر الأحداث الاقتصادية الدولية التي تستضيفها الإمارة .

والتي تحظى بأهمية ومكانة بارزة لدى شريحة واسعة من رجال الأعمال والمستثمرين والتجار والخبراء والعاملين في مجال صناعة وتصميم الساعات والمجوهرات على مستوى الدولة والمنطقة

وتشير التوقعات إلى أن سوق السلع الفاخرة في الإمارات سينمو إلى 8.98 مليارات دولار قبل نهاية العقد الحالي، مبيناً أن مركز إكسبو الشارقة يتيح لزوار هذه الدورة من معرض الساعات والمجوهرات، فرصة قيمة للفوز بسيارة مرسيدس بينز وسبائك ذهبية بوزن 2 كلغ، وخواتم من الألماس عند التسوق بقيمة 500 درهم.

فعاليات

أكد سالم الشعيبي تاجر المجوهرات الإماراتي، أنه شارك في كل الفعاليات التي أقيمت في معرض الساعات والمجوهرات. كما أن المعرض يحقق مكاسب مادية عديدة لكل الجهات المشاركة فيه، كما أنه أضحى يجذب شريحة واسعة من الجمهور باتت تنتظر المعرض للتعرف إلى أحدث تشكيلات المجوهرات الفاخرة والساعات الفريدة والأحجار الكريمة والمشغولات الماسية، والاستفادة من الفرصة التي يتيحها الحدث للتسوق بأسعار مغرية تعزز مقتنياتهم الثمينة.