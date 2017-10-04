مجموعة أبوظبي المالية تدرس فرص استحواذ داخل وخارج الإمارات

قال جاسم الصديقي الرئيس التنفيذي لمجموعة أبوظبي المالية، إن المجموعة تدرس مجموعة من الفرص الاستثمارية في القطاعين المالي والعقاري داخل الإمارات وخارجها بهدف الاستحواذ عليها.

وأضاف الصديقي لــــ «البيان الاقتصادي» على هامش مؤتمر صحفي أمس الأول، بأن الفرص تتضمن دراسات للاستحواذ على حصص في أسهم شركات مدرجة في الأسواق المحلية والخارجية.

وقررت المجموعة قبل نحو عام ونصف الدخول في أسواق الأسهم والاستحواذ على حصص في شركات لها آفاق واعدة مع إعادة هيكلتها، إذ ضخت ما يصل إلى 500 مليون درهم للاستحواذ على حصص في شركات «الخليج للملاحة» و«جي إف إتش» و«إشراق العقارية»، بحسب تصريحات سابقة لــ «الصديقي».

وأوضح الصديقي أن المجموعة تعمل في الوقت الحالي على تقييم عدة فرص جيدة دون أن يخوض في مزيد من التفاصيل بشأنها، مشيراً إلى أن المجموعة تبحث عن الفرص المجزية في أي مكان بصرف النظر عن مكان تواجدها.

وكانت المجموعة أعلنت قبل يومين عن إطلاق مشروع «ذا برودواي» باستثمارات تصل إلى نحو 1.5 مليار جنيه استرليني (7.3 مليارات درهم) في منطقة وستمنستر بالعاصمة البريطانية لندن.