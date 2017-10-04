ولي عهد الفجيرة: نسعى إلى تحقيق تنمية مستدامة

شهد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أمس افتتاح أعمال المؤتمر العربي الثالث للتطوير والاستثمار العقاري والصناعي، الذي يقام بفندق نوفوتيل الفجيرة برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة. تنظم المؤتمر غرفة تجارة وصناعة الفجيرة تحت شعار «اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة» بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة والصناعة ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية والاتحاد العربي للتطوير والاستثمار العقاري.

وأكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي أن المؤتمر يسعى لتحقيق أهداف التنمية الصناعية المستدامة كونها المرتكز الرئيسي للتحول إلى اقتصاد غير نفطي يستثمر الموارد المتنوعة لضمان ديمومة التنمية الشاملة في المنطقة.

كما أكد حرص إمارة الفجيرة وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة على المساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071 والتي ترتكز إحدى محاورها على التنويع الاقتصادي للقطاعات الصناعية التي تسهم في إيجاد بيئة مستدامة تعتمد على مصادر طاقة نظيفة ومتجددة.

وقام سموه بتكريم الجهات المنظمة للمؤتمر والرعاة والشركاء الإستراتيجيين والمتعاونين في الحدث. كما تلقى سموه الدروع التذكارية من الاتحاد العربي للتطوير والاستثمار العقاري ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية وغرفة تجارة وصناعة الفجيرة وعدد آخر من الجهات الرئيسية المشاركة في المؤتمر.

حضر الافتتاح الشيخ محمد بن حمد بن سيف الشرقي رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام والقوة البدنية والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي وسعيد بن محمد الرقباني مستشار صاحب السمو حاكم الفجيرة، والسفير محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية - جامعة الدول العربية.

ونائل الكباريتي رئيس اتحاد الغرف العربية وأحمد آل سودين رئيس الاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري وسالم الزحمي مدير مكتب ولي عهد الفجيرة، وخليفة خميس مطر الكعبي رئيس غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، وخالد محمد الجاسم مدير عام الغرفة ورؤساء غرف التجارة والصناعة الخليجية والعربية ورؤساء الوفود المشاركة ومديرو ومسؤولو الوزارات الاتحادية والمؤسسات الحكومية في الفجيرة. ويشارك في المؤتمر 300 خبير عربي يمثلون أكثر من 20 دولة عربية.

وشهد المؤتمر الذي تستمر فعالياته يومين جلستي عمل وثماني أوراق تضمنت العديد من المحاور التي تتركز حول المفاهيم الحديثة للمباني الخضراء والذكية ومفاهيم الاستدامة في مجال صناعات البناء والاستفادة من الطاقات الجديدة والمتجددة للحفاظ على البيئة ومقومات التنمية العقارية والصناعية في إمارة الفجيرة وتنوع الموارد والتنمية الصناعية المستدامة في الوطن العربي ومنظومة التمويل العقاري في الدول العربية، حيث ترأس جلسة العمل الأولى أحمد سالم آل سودين رئيس الاتحاد العربي للتطوير والاستثمار العقاري، وترأس الجلسة الثانية د. سليمان موسى الجاسم دبلوماسي وخبير تربوي واقتصادي.

وألقى خليفة خميس مطر الكعبي رئيس مجلس إدارة الغرفة بالفجيرة، كلمة الافتتاح شاكراً فيها حكومة الفجيرة وقيادتها الرشيدة على الدعم المتواصل، مشيراً إلى المؤتمر في دورته الثالثة يؤكد مكانة إمارة الفجيرة وموقعها الاستراتيجي بفضل التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.

مشيراً إلى أن الإمارة حققت تطورات تنموية متلاحقة شملت جميع نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتواصل مسيرتها التنموية في إطار خطة طموحة لتطوير بنيتها الأساسية ومرافقها الحيوية مثل الميناء البحري والمطار الدولي والمنطقة الحرة وتحقيق الاستغلال الأمثل لمواردها المتنوعة وتوسيع قاعدتها الإنتاجية ورفع كفاءة وطاقات الأنشطة التي تدعم تنويع مصادر الدخل مثل الصناعة والسياحة والخدمات اللوجستية.

تكامل

شدد السفير محمد الربيع على أهمية التكامل العربي في ظل التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه الدول العربية، فيما ركز أحمد آل سودين على أهمية الترويج لمقومات الاستثمار العقاري والصناعي على المستوى المحلي والخليجي والعربي، وتفعيل القطاع الخاص في منظومة التطوير ووضع خطط تنموية طموحة للتطوير العقاري والصناعي.