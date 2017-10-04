«ميرسر ويلث» تدعو إلى تعزيز الاستثمار المؤسسي في العقارات

أكد ياسر أبو شعبان، مدير شركة ميرسر ويلث لمنطقة الشرق الأوسط، أكبر شركة للاستشارات الاستثمارية في العالم، أهمية تخصيص جزء من رؤوس أموال المحافظ الاستثمارية المؤسسية للأصول العقارية، والتأكد من فهم الأهداف والغرض من هذا التخصيص ضمن الأهداف العامة للمحفظة ككل.

وفي معرض حديثه خلال منتدى الاستثمار المؤسسي العقاري في الشرق الأوسط الذي تقام فعالياته في أبوظبي، قال أبو شعبان: منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية الأخيرة، قام العديد من المستثمرين المؤسسيين بزيادة مخصصاتهم للعقارات، ولمسوا فرصاً مجزية في الاستثمار بهذه الفئة من الأصول، إلى درجة أصبحت فيها تقييمات العقارات، على المستوى العالمي، أقل جاذبية للاستثمارات المستقبلية على وجه التحديد في فئات العقارات عالية الجودة.