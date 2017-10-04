9 مشاريع ذكية و4 خدمات جديدة لـ«إقامة دبي»

أكد اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أهمية مشاركة إقامة دبي في أسبوع جيتكس للتقنية بشكل سنوي، وذلك لتكون جزءاً من صناعة المتغيرات وتوجيهها نحو المكانة الريادية المرموقة التي تتميز بها دبي والدولة عموما على الساحة العالمية في المجالات الذكية.

وأشار إلى أن ذلك يأتي تطبيقاً لرؤية القيادة الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى أن تكون الإمارات ودبي بصفة خاصة الأكثر ابتكاراً في العالم من خلال مبادرات ذات طابع مستقبلي ومبتكر على أرض الواقع.

وأعلن الرائد خالد بن مدية الفلاسي نائب مساعد المدير العام لشؤون الخدمات الذكية بإقامة دبي عن إطلاق حزمة من المشروعات المبتكرة التي تساهم في جودة تقديم الخدمات وزيادة فاعلية الإجراءات والمواكبة السريعة لكافة التطورات التقنية الحديثة، المتمثلة في (9) مشاريع ذكية و(4) خدمات جديدة، من بينها إطلاقها لمشاريع ذكية جديدة.

وسيتعرف زوار المعرض خلال زيارة منصة إقامة دبي- رقم (S1-A1 ) بقاعة الشيخ سعيد على أحدث الخدمات والمبادرات الرقمية الذكية الداعمة لأهداف الإدارة الإستراتيجية .